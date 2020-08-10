Эксперты о беспорядках в Белоруссии: «Иногда нужно стрелять в свой народ»

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительным официальным данным, победил на вчерашних выборах, набрав более 80% голосов. Однако в тот же вечер в стране вспыхнули беспорядки, жестко подавленные силовиками. По версии представителей оппозиции, 80% набрала их кандидат – Светлана Тихановская. «Новый День» опросил экспертов, как могут дальше развиваться события, и не грозит ли Лукашенко «украинский сценарий».

По мнению политконсультанта Андрея Перлы, длительность протестов в Минске будет зависеть от двух факторов. «Первый, он же главный: насколько велика уверенность в себе президента, армии и полиции. Если они, как и сегодня ночью, будут продолжать применять совершенно легитимное насилие, и не слушать тех «друзей», которые кричат: «Нельзя в свой народ стрелять!» (иногда, при определенных обстоятельствах, – не только можно, но и нужно, чтобы спасти большую часть народа), то надолго протестующих не хватит, – считает он. – Второе. Если кто-то все еще сомневался, то сегодня стало совершенно очевидно: протест не стихийный. Он управляемый, в нем участвуют люди, обученные по давно нам знакомым лекалам, все это мы уже видели в других странах, где проходили различные цветные революции. Организаторы не заморачиваются. Те же фото девушек в белых платьях перед ОМОНом со щитами, те же карикатуры, где испачканный кровью полицейский заходит домой, а к нему кидается ребенок: «Ура, папа с работы пришел». Я эти карикатуры видел везде, где были цветные революции. Что хорошо: у оппозиционеров нет политических вождей, с которыми можно вести переговоры. Все заявления о том, что их кандидат набрала 80 % голосов, говорят, что на самом деле на объективный подсчет им плевать, оспаривать результаты всерьез никто не собирается».

Кроме того, Перла уверен, что и в России скоро начнутся митинги в поддержку белорусской оппозиции. «В России 150 млн человек, не проблема найти 10 тысяч таких, которые поскачут куда угодно, лишь бы там звучали слова «запад» и «демократия», – отметил эксперт.

Политолог Константин Калачев отмечает, что пока Александру Лукашенко удачно удается сидеть сразу на двух стульях. «Судя по ночным заявлениям президентов Литвы и Польши, они не слишком настроены его осуждать. В Европе надеются, что ослабленный Лукашенко качнется в их сторону. А в Кремле думают, что он человек сложный, но предсказуемый. Сейчас ситуация такова: беспорядки подавлены, довольно жестко, но погибших нет. И российская сторона не может его осудить, и выходит, что задержание российских граждан – это не паранойя, а стратегия. Тихановская заявила, что итоги выборов следует оспорить в суде, но его решение предсказуемо. Минск – крупный город, но на улицы вышли несколько тысяч, что не так уж и много. Протесты проходили и в других городах, но ОМОН на сторону протестующих не переходил. Да, акции еще будут, но перехватить власть не удастся. Оппозиционеры не имеют четкого плана, та же Тихановская не знает, что делать дальше, или не готова. Украинского сценария не будет. Элиты разобщены, силовики однозначно поддерживают президента, так что он удержится», – уверен Калачев.

В то же время он предсказывает, что социально-экономическая ситуация в республике может ухудшиться. «Будет исход профессионалов – высококвалифицированных строителей, водителей, врачей, айтишников и других специалистов, молодых способных ученых, одаренной молодежи. Кто-то уедет в Питер, кто-то в Берлин, кто-то в Москву. Развиваться стране станет сложно. Все это не лучшим образом отразится на экономике. Лукашенко перед выборами обещал, что за пять лет уровень зарплат вырастет вдвое. Если этого не произойдет, то проблема смены власти снова встанет. Но это будет не завтра и не послезавтра».

Минск, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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