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Четверг, 20 августа 2020, 15:24 мск

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Сторонники схимонаха Сергия устроили митинг у Екатеринбургской епархии (ФОТО, ВИДЕО)

Сторонники схимонаха Сергия сегодня пришли к Екатеринбургской епархии и потребовали проведения поместного собора. Они протестуют против перевода насельниц Среднеуральского женского монастыря в другие обители и возмущены отлучением Сергия от церкви.

Сторонники Сергия митингуют у епархии

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около здания епархии собралось около ста человек. С ними в диалог вступил настоятель храма Златоуст иерей Виктор Явич. Священник попытался объяснить верующим, почему отец Сергий был лишен сана и теперь считается раскольником, но толпа не слушала его. «Мы до конца пойдем, нам терять нечего!» – кричали женщины. Один мужчина сообщил, что хотел исповедоваться, но батюшка попросил его подписать бумагу с отказом общаться со схимником. «Мы сейчас изгои? Мы не можем ни в какой храм зайти? Вот почему мы здесь. Мы не предадим отца Сергия», – заявил верующий.

Среди сторонников схимонаха также был актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов. Он объяснил свою позицию журналистам: «Я с отцом Сергием, потому что он меня никогда не предаст, и я его не предам. Это чистый и святой жизни человек». Соколов считает, что Сергий честно говорит о том, что происходит в России, когда другие священники молчат. Именно поэтому у схимника такая большая паства.

Верующие совершили возле здания епархии импровизированный крестный ход и спели несколько молитв. Православный митинг длился около двух часов. Сторонники Сергия обещают устраивать молитвенные стояния возле митрополии каждый день с 12 до 14 часов. Они говорят, что будут делать это до тех пор, пока к ним не выйдет митрополит Кирилл.

Отец Виктор Явич в беседе с журналистами отметил, что схимонах Сергий не выходит на диалог с епархией. «Когда мы видим и слышим площадную ругань из его уст, когда он оскорбляет, говорит страшные слова о митрополите, мы не видим возможности общения с ним. Только если он проявит признаки покаяния. Но пока такой надежды нет», – отметил священник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук, Владислав Тринько

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