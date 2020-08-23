Схимонах Сергий сменил тактику: «Все – в монастырь, стояние у епархии отменяется»

Схимонах Сергий через своего помощника Всеволода Могучева отменил ежедневные поездки адептов к резиденции митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ночью Могучев разместил в соцсетях новый видеоролик, в котором доносит до паствы Сергия его новые «вводные»: ездить в Екатеринбургскую епархию и искать встречи с митрополитом Кириллом – не надо; надо всем сторонникам бывшего схиигумена съезжаться в Среднеуральский женский монастырь. Аналогичное объявление размещено и в паблике паломников монастыря «ВКонтакте».

Напомним, в четверг, 20 августа, сторонники схимонаха Сергия пришли к Екатеринбургской епархии и потребовали проведения поместного собора. Они были возмущены тем, что их отказываются исповедовать и причащать без «письменного предательства» Сергия. Адепты заявили, что будут приезжать к епархии каждый день с 12:00 до 14:00, пока митрополит Кирилл к ним не выйдет. Фактически таких «стояний» состоялось три: в четверг, пятницу и субботу. В последние два дня у епархии дежурили сотрудники полиции, которые проверяли у собравшихся документы и предупреждали, что использование плакатов превращает акцию в несанкционированный митинг. Однако ни один человек задержан не был, участники сворачивали плакаты и после 14:00 разъезжались сами.

Среднеуральск, Екатеринбург, Елена Владимирова

Среднеуральск, Екатеринбург. Другие новости 22.08.20

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