На митинг сторонников схимонаха Сергия сегодня пришла полиция (ФОТО)

Сторонники схимонаха Сергия второй день подряд приходят к Екатеринбургской епархии. В этот раз люди взяли с собой листовки, на которых написано «Требуем поместный собор!» и «Кирилл Наконечный! Выйди к народу!».

Сегодня пришли порядка 50 человек, некоторые из них приехали из других городов. Кроме того, сегодня вновь прибыл актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов. К месту сбора людей приехали полицейские. Протестующих предупредили, что листовки нужно убрать, иначе их визит будет расцениваться как несанкционированный митинг.

Верующие требовали срочного диалога с митрополитом Кириллом, но сегодня его нет в Екатеринбурге, он участвовал в божественной литургии в Свято-Введенском Толгском женском монастыре Ярославской епархии. И об этом сторонников отца Сергия оповестили еще в начале их мероприятия – к собравшимся вышли настоятель храма Златоуст иерей Виктор Явич и руководитель миссионерского отдела епархии иерей Даниил Рябинин.

Несмотря на отсутствие владыки, люди продолжили свою акцию, а после прошли по территории епархии крестным ходом. Спустя некоторое время на место сбора адептов отца Сергия приехал сотрудник министерства общественной безопасности Свердловской области. С его визитом правоохранители начали подходить к людям.

Сначала один из полицейских обратился к мужчине из толпы с требованием предъявить документы. Оказалось, что сторонник схимонаха прибыл из Омска. Ранее страж порядка просил протестующего убрать листок с надписью, иначе это будет расценено как нарушение закона. На что мужчина ответил: «Я просил ознакомить с 54-м законом ФЗ. Вы мне ничего не предоставили – что я нарушил?»

Затем полицейский подошел к женщинам. После кратного диалога одна из них заявила, что без адвоката документы показывать не будет, после чего правоохранитель ретировался. Вскоре мероприятие резко закончилось, и собравшиеся начали расходиться.

Как сообщал «Новый День», православные приходят сюда в знак протеста против перевода насельниц Среднеуральского женского монастыря в другие обители и возмущены заявлением об отлучении сторонников Сергия от церкви. Сторонники схимонаха намерены проводить акции протеста каждый день, пока митрополит Кирилл лично не выйдет с ними на диалог.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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