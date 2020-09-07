Психологи рассказали о страхах подростков, возникших из-за пандемии

На горячую линию Центра социально-психологической помощи детям и молодежи в период пандемии чаще всего подростки звонили с вопросами о том, как уберечь родственников и не заразить их.

«У подростков появились вопросы, связанные с пандемией. Сильно переживали и жаловались, что они старались соблюдать меры, а другие нет. Больше всего подростки боялись, что могли заразить старшее поколение. Они считают, если бы все соблюдали противовирусные меры, то с пандемией справились бы быстрее. Проявлялся юношеский максимализм в поведении», – сообщила «Новому Дню» руководитель МБУ Центр социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост» Юлия Дерягина.

Подростки также жаловались на постоянный контакт и разногласие с родителями. Юлия Дерягина добавляет, что детям приходилось быть с родителями в тесном контакте 24 часа в сутки: «Частыми обращениями были вопросы о взаимоотношении с родителями. Совместное делание уроков, бытовые работы – все могло привести к конфликту».

Ранее «Новый День» уже сообщал, что, по прогнозам психологов, пик обращений с эмоциональными расстройствами ожидается к середине осени.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 07.09.20

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