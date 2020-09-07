Бывшего схиигумена Сергия не смогли отлучить от церкви: он не пришел на суд

Екатеринбургский епархиальный церковный суд сегодня не смог вынести решение об отлучении от церкви бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова).

Как рассказали журналистам после заседания отец Николай Малета, такое решение не может быть принято в отсутствие обвиняемого. Епархиальный суд будет ждать схимонаха Сергия послезавтра, в среду, 9 сентября. Решение о рассмотрении дела в его отсутствие может быть принято после того, как Сергий не явится третий раз подряд.

В епархии пояснили, что Сергий нарушил 28 правило Святых Апостолов: будучи извержен из сана, он «дерзновал коснуться служения, которого был ранее лишен». Кроме того, Епархиальный суд обвинил Сергия в клевете на правящего архиерея – митрополита Кирилла.

На само заседание суда схимонах Сергий не явился. Через своего помощника Всеволода Могучева он распространил заявление, в котором говорится, что явиться лично на заседание суда он не может «из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью». Также он обвинил митрополита Кирилла в «потворстве прелюбодеянию», за то, что митрополит в отдельных случаях допускал расторжение церковного брака. Также он обвинил в прелюбодеянии Наталью Поклонскую и Аллу Пугачеву.

Как уже писал «Новый День», в конце июля Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии, который 3 июля лишил священного сана схиигумена Сергия (Романова). Напомним, в решении Епархиального суда было отмечено, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея. Кроме того, в июле Сергий (теперь уже схимонах) проиграл два светских суда. Первый признал его виновным в распространении фейк-ньюс и оштрафовал на 90 тысяч рублей, второй – виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (штраф 18 тысяч рублей).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 07.09.20

Явка на довыборах заксо на севере Свердловской области составила 58,2%. / Куйвашев рассказал, когда школы перейдут на дистант полностью. / Экологи просят у правительства ужесточить наказание для владельцев незаконного мусорного бизнеса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»