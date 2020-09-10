Мнения политологов: грозит ли России вторая волна ограничений по Covid-19

Наступающая осень, которую жители России впервые встречают в условиях пандемии Covid-19, вызывает у них определенные опасения. Люди думают, не произойдет ли так, что уже к концу сентября все отмененные ранее ограничения вернут снова, предприятия и учреждения закроются, а дети окажутся на «ковидных» каникулах. По мнению политологов, появление таких мыслей в обществе объяснимо, но реальных предпосылок для введения новых глобальных ограничений нет.

Так, политолог Константин Калачев считает вероятность введения в России новых тотальных ограничений довольно низкой. Уже нет избыточной нагрузки на учреждения здравоохранения, а коронавирус стал причиной менее чем 25% от прироста смертности в стране за июль этого года. Однако, считает эксперт, властям есть о чем задуматься. «Уровень стресса вырос, у людей пропала вера в лучшее будущее, начались депрессии, злоупотребление алкоголем. Тех, кто может похвастаться радужными перспективами, стало гораздо меньше», – отметил он. При этом поддерживать стабильность – это задача правительства, особенно накануне больших федеральных выборов 2021 года. «Можно ждать появления каких-то отдельных ограничений, вроде продления масочного режима, но не более. В правительстве люди здравые, вакцина есть. Скоро она начнет массово применяться, и тут вдруг мы закроем границы? Возобновление рейсов нужно. Элита уже сама устала от самоограничений. Не надо паниковать, самое страшное уже позади», – считает Калачев.

Политтехнолог Андрей Перла делает акцент не на самой такой возможности, а на ее потенциальных последствиях. «Если в чью-то голову придет безумная идея продолжения локдауна – это будет хуже, чем преступление, это будет ошибка, – говорит он и поясняет: – Все возможные расходы мы уже понесли весной и летом. Денег больше нет, и еще долго не будет. Экономика мгновенно не восстановится. Вводить локдаун еще раз – это самоубийство. Наилучшее, что сейчас можно сделать, – извиниться перед населением и отменить ограничительные меры вообще».

По мнению политолога Марата Баширова, многое будет зависеть от сознательности самих граждан. Коечный фонд имеется, отработаны методики лечения и легких, и тяжелых пациентов, а через месяц начнется массовое добровольное вакцинирование от коронавируса. Но при этом сезонный всплеск ОРВИ и гриппа никто не отменял. И здесь, считает он, ответственность лежит на гражданах, чтобы при первых симптомах заболеваний они проходили тестирование и лечение. Он также отметил, что те меры, которые принимались в апреле, в определенной степени повлияли на психологическое самочувствие граждан, породив новые фобии – второго глобального карантина. «Но ни объективных, ни субъективных причин для этого нет», убежден Баширов.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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