В Екатеринбурге из-за коронавируса закрыты классы в 14 школах

В Екатеринбурге из-за коронавируса закрыли 23 класса в 14 школах, дети переведены на дистанционное обучение. Также на дистант переводят малышей – закрыты 4 группы в 4 садах. На прошлой неделе сообщалось о 22 закрытых классах. В департаменте образования Екатеринбурга сегодня также уточнили, что из-за ОРВИ на дистанте 175 классов в 58 школах, 11 групп в 8 детсадах.

В Свердловской области, несмотря на снижение ежедневной заболеваемости, по официальной статистике, больше двух тысяч врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев продолжают работать именно с коронавирусными пациентами.

При этом пациентов с легким и бессимптомным течением Covid-19 уже давно не госпитализируют.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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