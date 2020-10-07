В день выборов президента Таджикистана в Екатеринбурге будет работать избирательный участок

В это воскресенье в Таджикистане выберут президента страны. Граждане Таджикистана, временно или постоянно проживающие на территории Свердловской области, смогут принять участие в голосовании.

Согласно информации, опубликованной на сайте генконсульства Республики Таджикистан, избирательный участок будет открыт 11 октября с 8 до 20 часов в зале приемов граждан генерального консульства Таджикистана в городе Екатеринбурге по адресу: ул. Гражданская, д. 2, литер А.

Для участия в выборах гражданам республики необходимо при себе иметь любой таджикистанский документ, удостоверяющий личность.

Екатеринбург, Анна Темрук

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