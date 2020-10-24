«Массовый психоз», игра слов от мэра и введение ограничений из-за коронавируса: итоги недели от «Нового Дня»

Редакция «Нового Дня» подводит итоги очередной уходящей недели. Как и во многие другие дни, повестку в эту пятидневку задавал, в основном, коронавирус – он провоцировал чиновников на странные заявления и стал причиной введения новых ограничений в Свердловской области. Чем еще запомнится эта неделя, в обзоре нашего агентства.

Давайте как-то без психоза

Странное заявление сделал на этой неделе во время ординарного брифинга по коронавирусу вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. Он посчитал, что люди с симптомами ОРВИ добиваются ПЦР-тестирования или КТ легких, подвержены «психозу». Он также назвал это «тестоманией». «Мы констатируем элемент общественного нервного напряжения, психоз, тестироваться хотят все, когда надо и когда не надо. Не надо это делать, граждане. Мы вчера вынуждены были посадить пять диспетчеров на линию минздрава, потому что люди требовали им выдать результаты их анализов. Давайте как-то без общего психоза. Люди настолько напряжены, все тезисы и лозунги… кто-то брякнул, что трупы на севере штабелями складывают, кто-то про тысячи заболевших – давайте не будем доходить до таких не совсем нормальных вещей, когда нужна консультация психиатра. Наши врачи, медработники работают с максимальным напряжением, надо это учитывать и уважать их труд, не загружать их работой, ее и так много», – сказал чиновник, который, кстати, одним из первых в Свердловской области получил вакцину от коронавируса.

При этом свердловчане сообщают о множестве примеров, когда у них отказывались брать анализы на коронавирус в поликлиниках, они сдавали тесты сами и оказывалось, что у них действительно Covid-19.

Выталкивать или выгонять?

Но по-настоящему оскандалился на этой неделе глава Екатеринбурга Александр Высокинский, правда, не совсем по своей вине. Во время интервью порталу Е1 журналистка задала ему вопрос, который ранее прислали читатели – могут ли пассажиры выгонять из общественного транспорта людей без масок? Мэр ответил, что это делать «можно и нужно». Однако в текстовой версии интервью в отличие от видео журналисты почему-то написали иной вопрос – о том, можно ли выталкивать «безмасочников». Множество СМИ процитировали именно текстовый вариант.

Впоследствии пресс-служба Высокинского попыталась оправдать шефа, но сделала это как-то странно. «Не нужно интерпретировать эту фразу дословно. Глава Екатеринбурга, в первую очередь, думает о безопасности и здоровье горожан и призывает всех проявить сознательность и гражданскую позицию. Все в рамках правового поля: если кондуктор отвлекся, а рядом человек снял маску, необходимо тактично попросить его надеть маску», – сказали там.

В конце концов, журналисты, которые по какой-то причине заменили слово «выгонять» на «выталкивать» извинились перед читателями, исправив на своем сайте ошибку, однако посыл о том, что «мэр Екатеринбурга разрешил выталкивать пассажиров без масок» ушла в народ.

Любовь живет два года

Новый скандал с участием Александра Высокинского, который ранее и без помощи прессы делал опрометчивые и странные заявления, подогрел слухи о том, что вскоре мэр будет отправлен в отставку. Прошла даже информация, что губернатор Евгений Куйвашев – а назначенец Высокинский был именно его протеже – намеревается провести ротацию чуть ли не на следующей неделе. Источники «Нового Дня» подтвердили, что во время командировки в Москву Куйвашев поставил вопрос об отставке мэра Екатеринбурга и даже назвал имя сменщика, предполагается, что это вице-губернатор Алексей Орлов (замом главы региона был и Высокинский до ухода в мэрское кресло). Инсайдеры отметили, что у Куйвашева, в отличие от автора известной книжки Фредерика Бегбедера, любовь живет всего два года – всем своим политическим менеджерам он отводит ровно столько.

Уральские политологи, опрошенные «Новым Днем», достаточно осторожно высказывались по поводу возможной ротации, признавая, впрочем, что над Высокинским давно витала угроза досрочной отставки, проблема лишь в том, на кого его заменить, ведь новый назначенец должен будет учитывать не только хозяйственную специфику работы мэра Екатеринбурга, но и соблюдать хрупкий политический и экономический баланс, успешно лавируя между интересами различных ФПГ.

Опять дистант

На этой неделе продолжила расти заболеваемость коронавирусом в Свердловской области – ежедневное количество новых заболевших понемногу увеличивается. Если в понедельник было зарегистрировано 249 случаев, то к субботу суточная цифра выросла до 273. В связи с этим власти стали постепенно вводить ограничения. Так, в пятницу стало известно о том, что колледжи и профтехучилища, подведомственные министерству образования Свердловской области, переводят со следующей недели на дистант.

Ведомство также разослало письмо в муниципалитеты – каждое управление образование и каждая школа вправе уйти на дополнительные каникулы, прибавив к тем, что начнутся в понедельник, еще 10 дней, либо же в это время школьникам предлагают дистант.

Кроме того, министерство спорта Свердловской области рекомендовало отменить всем подведомственным организациям соревнования в период с 26 октября по 5 ноября, а также попросило спортсменов и тренеров не покидать пределы региона в эти даты.

А часовню тоже я построил?

На этой неделе в Екатеринбурге прошел форум 100+ TechnoBuild, на котором собрались строители со всей России. Прилетел и глава профильного федерального министерства Владимир Якушев. Пользуясь моментом, он спросил у местных застройщиков, могут ли они строить социальную инфраструктуру за свой счет? Известно, что Екатеринбург не испытывает недостатка в возводимом жилье, а вот со школами, детскими садами и поликлиниками в новых районах есть проблемы.

Оригинальная идея федерального чиновника

На удивленную реакцию уральских девелоперов Якушев придумал другое – строить надо за счет будущих покупателей квартир, а расходы «зашивать» в цену квадратного метра. Мол, все равно купят. «Возможности регионального и федерального бюджета падают, поэтому мы сейчас все равно ищем какие-то возможности внебюджетного финансирования. Поэтому вот те проекты, где на сегодня складывается экономика, то есть условно стоимость социальной инфраструктуры можно заложить в стоимость квадратного метра, как-то надо искать возможности, экономика все-таки летит, и вы, допустим, готовы и вложить это в стоимость квадратного метра, а это будет все равно продаваться. И себестоимость будет нормальная, и продажная цена будет нормальная. Все равно какие-то механизмы надо искать, потому что возможности дальше в бюджете, как минимум на ближайшую трехлетку, они не просматриваются в такой активной поддержке. Региональный бюджет упал, федеральный бюджет упал, поэтому, поэтому мы думаем», – заявил Якушев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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