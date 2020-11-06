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Пятница, 6 ноября 2020, 15:55 мск

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В Свердловской области закрыли 17 детсадов: пять из-за коронавируса

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал не ограничивать работу детских садов в ближайшее время. По его словам, в дошкольных учреждениях гораздо больше, чем в школах, разделены потоки детей, а значит, их легче контролировать.

«Сегодня ситуация в дошкольных учреждениях достаточно стабильная, за ней мы очень внимательно следим. Всего в Свердловской области работает больше полутора тысяч садиков. Из них полностью закрыты из-за коронавируса только пять. Еще 12 закрыты из-за ОРВИ. Конечно, временно закрываются на карантин и отдельные группы. Но тут, повторюсь, ситуация для всех понятная, регламенты известны. Поэтому пока речи о введении каких-то ограничений в работе детсадов не идет», – написал Куйвашев в инстаграме.

Напомним, что ученики 6-11 классов с 9 по 14 ноября включительно будут заниматься дистанционно. Студенты большинства екатеринбургских вузов и техникумов переведены на дистант до улучшения эпидемиологической ситуации в Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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