В Екатеринбурге пассажиры вытолкали из трамвая пенсионерку, отказавшуюся надевать маску

Сегодня утром в Екатеринбурге пассажиры вытолкали из трамвая женщину, которая принципиально отказывалась надевать маску.

Как сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург», около 9:20 на проспекте Ленина в районе улицы Бажова было парализовано движение трамваев из-за женщины пенсионного возврата, которую попросили надеть маску в трамвае, но она отказалась. «Завтра скажут надеть памперс, вы наденете его?» – отвечала пенсионерка на доводы оппонентов.

На место вызвали полицию, пассажиры делали ей замечание, указывая, что из-за нее опаздывают на работу – включая тех, кто надел маску только на подбородок. Несколько человек снимали происходящее на видео.

Наконец мужчина схватил женщину и выкинул ее из трамвая, ему помогала еще одна пассажирка. Вещи безмасочной пенсионерки они вышвырнули следом.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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