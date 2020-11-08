российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 8 ноября 2020, 13:17 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Екатеринбурге пассажиры вытолкали из трамвая пенсионерку, отказавшуюся надевать маску

Кадр с видео, размещенного в паблике «Инцидент Екатеринбург»

Сегодня утром в Екатеринбурге пассажиры вытолкали из трамвая женщину, которая принципиально отказывалась надевать маску.

Как сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург», около 9:20 на проспекте Ленина в районе улицы Бажова было парализовано движение трамваев из-за женщины пенсионного возврата, которую попросили надеть маску в трамвае, но она отказалась. «Завтра скажут надеть памперс, вы наденете его?» – отвечала пенсионерка на доводы оппонентов.

На место вызвали полицию, пассажиры делали ей замечание, указывая, что из-за нее опаздывают на работу – включая тех, кто надел маску только на подбородок. Несколько человек снимали происходящее на видео.

Наконец мужчина схватил женщину и выкинул ее из трамвая, ему помогала еще одна пассажирка. Вещи безмасочной пенсионерки они вышвырнули следом.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 08.11.20

В Свердловской области 291 новый случай коронавируса. / Оргкомитет «Золотой маски» разрешил екатеринбургскому оперному театру прислать запись спектаклей вместо живого показа. / Мэр Нижнего Тагила назвал «показушником» депутата Госдумы, который похвастал в соцсетях подарком для больницы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Самоизоляция

Ученикам выпускных классов могут отменить дистант – Куйвашев думает до понедельника

В Свердловской области закрыли 17 детсадов: пять из-за коронавируса

Официально: в Свердловской области подписан указ о школьном дистанте

Родители выпускников требуют у Куйвашева вывести 9- и 11-классников с дистанта

Ресторатор просит губернатора разрешить свердловчанам ходить ночью в бары по QR-кодам

Губернатор передумал. Дистанционка для 1-5 классов отменяется

Горный университет решил не уходить на дистанционное обучение до ухудшения ситуации с заболеваемостью

Студенты УрГПУ перешли на дистанционное обучение

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Россия, Скандалы и происшествия, Самоизоляция,