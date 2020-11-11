Матыцин рассказал, могут ли отобрать Универсиаду у Екатеринбурга

Глава Минспорта России Олег Матыцин рассказал, может ли решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) повлиять на проведение Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге.

«Уверены, что решение CAS не повлияет негативно на проведение и подготовку Всемирных студенческих игр в Екатеринбурге. Предоставлены все гарантии, подписаны документы, большой объем работы уже проделан, заключены договоры с международными организациями по тем видам спорта, которые будут представлены в программе универсиады. Практически и юридически такой перенос… риски минимальны», – отметил Матыцин на онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.11.20

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