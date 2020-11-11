российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 ноября 2020, 15:59 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Матыцин рассказал, могут ли отобрать Универсиаду у Екатеринбурга

Глава Минспорта России Олег Матыцин рассказал, может ли решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) повлиять на проведение Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге.

«Уверены, что решение CAS не повлияет негативно на проведение и подготовку Всемирных студенческих игр в Екатеринбурге. Предоставлены все гарантии, подписаны документы, большой объем работы уже проделан, заключены договоры с международными организациями по тем видам спорта, которые будут представлены в программе универсиады. Практически и юридически такой перенос… риски минимальны», – отметил Матыцин на онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.11.20

Знакомые погибшего байкера в суде заявили, что сбивший его водитель «мерседеса» был пьян (ФОТО). / От коронавируса скончался старейший актер «Драмы Номер Три» Владимир Сапин. / На Урале матчи на свежем воздухе тоже закрывают от зрителей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Универсиада - 2023

Куйвашев рассказал, как Екатеринбург справится с «огромным наплывом туристов в связи с Универсиадой»

Матыцин о маскотах Универсиады: «Они отражают тенденции в молодежной среде и самобытность края»

1000 дней до Универсиады-2023: в Екатеринбурге запустили часы обратного отсчета (ФОТО)

Ургант – о маскотах Универсиады-2023: «Сейчас увидим, напоминают ли они губернатора»

Уральцы – Куйвашеву: «Талисманчики сейчас важнее, чем жизни людей?»

В Екатеринбурге 11 ноября презентуют талисманы Всемирных студенческих игр

К Универсиаде-2023 в Екатеринбурге построят три гостиницы и обновят сферу услуг

Екатеринбург к Универсиаде откроет три сельхозрынка

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, Универсиада - 2023,