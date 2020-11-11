Куйвашев рассказал, как Екатеринбург справится с «огромным наплывом туристов в связи с Универсиадой»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» ответил на вопрос о том, «как Екатеринбург справится с огромным наплывом туристов в связи с проведением в 2023 году Универсиады». «Для нас была большая честь принимать матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, у нас и сегодня проходят крупные международные соревнования, огромное количество российских мероприятий, у нас уже готова инфраструктура под прием гостей этого огромного масштабного праздника», – заверил Куйвашев.

По его словам, еще к ЧМ-2018 в Екатеринбурге построили огромное количество гостиничного фонда, но на этом останавливаться власти не намерены. «Мы ежедневно принимали до 60 тысяч гостей во время чемпионата мира, к концу этого года еще один очень неплохой отель сдается известного бренда (вероятно, имеется в виду Hyatt на ВИЗе, – прим. ред.). Планируем еще построить. И сегодняшняя гостиничная сеть справится с наплывом, но мы будем расширяться», – заявил глава региона.

Он уточнил, что свердловские власти делают ставку на т.н. событийный туризм. «Это для нас стратегически важный момент. Вы знаете, что у нас проходит уникальный фестиваль «Ночь музыки», признанный в Европе самым молодым и лучшим фестивалем. Наши компетенции мы хотим воплотить в нечто постоянное – не только к Универсиаде, но и после нее. Город у нас молодежный, к нам с удовольствием приезжает молодежь», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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