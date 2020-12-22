В занятый экс-схиигуменом Сергием монастырь прибыли судебные приставы и эксперты

На территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного сторонниками отлученного от Церкви Николая Романова, начались работы по проведению строительно-технической экспертизы, назначенной определением областного Арбитражного суда от 18 декабря 2020 года. Это необходимо для оформления зданий на территории обители.

В пресс-службе епархии «Новому Дню» сообщили, что сегодня на место прибыли представители епархии, а также эксперты, назначенные судом, и судебные приставы. По предварительной информации, на территорию захваченного монастыря запустили лишь эксперта.

В епархии напомнили, что Среднеуральский монастырь является епархиальным. Земельные участки под комплексом монастыря находятся в пользовании Екатеринбургской епархии и предоставлены ей для осуществления религиозной деятельности. Все договоры, заключаемые по вопросам деятельности монастыря, также заключены с Екатеринбургской епархией.

В соответствии с положениями уставов религиозных организаций в ведении Русской православной церкви, любое имущество религиозного назначения – это церковное имущество, порядок управления которым устанавливается Синодом, а оперативное управление осуществляется епархиями и теми организациями, которые уполномочены епархией.

«Поэтому, когда игумен или игуменья монастыря строят здания и сооружения на епархиальной земле, они не свое личное сооружение возводят, но Русской православной церкви», – подчеркнули в епархии.

Напомним, отлученный от церкви Николай Романов и его сторонники не желают покидать монастырь и регулярно выкладывают в сеть ролики оттуда. В конце октября бывшего схимонаха Сергия, отлученного от церкви, вызвали на допрос в следственный комитет по делу об истязаниях детей в Среднеуральском женском монастыре, где до последнего времени тот числился духовником. Сергий не явился. Его адвокаты заявили, что он, будучи гражданином старше 65 лет, находится на самоизоляции. На той же неделе в монастырь приехала проверка: представители прокуратуры и Росздравнадзора хотели убедиться, что в обители не оказывается незаконная медицинская помощь. Ни врачей, ни медицинских кабинетов они не нашли. Сам старец им на глаза тоже не попался.

Среднеуральск, Елена Владимирова

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