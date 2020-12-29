Ближайшего соратника экс-схиигумена Сергия вместо суда отвезли в больницу

В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступил материал по делу об административном правонарушении, возбужденном в отношении Всеволода Могучева – ведущего телеграм-канала о бывшем схиигумене Сергии Романове.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, Могучева обвиняют в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. Однако обвиняемый не был доставлен в зал суда для рассмотрения дела по существу. Прибывшая бригада скорой забрала его для оказания медицинской помощи. Что именно случилось с Могучевым, не уточняется.

Напомним, сегодня ночью в Среднеуральский женский монастырь прибыл ОМОН. Бывший схиигумен Сергий Романов был задержан. Также бойцы вынесли из монастыря несколько сейфов (это видно на записях, размещенных в паблике монастыря). Утром стало известно, что в отношении Сергия возбуждено уголовное дело о склонении к совершению самоубийства. Во время одной из проповедей он обращался к своим сторонникам с вопросом, готовы ли они умереть за Россию. Сегодня в Москве должен решиться вопрос об избрании Романову меры пресечения.

Отметим, в СК Романову разрешили записать короткое обращение к пастве, в котором он призвал их просто молиться, ничего не предпринимать и заверил, что «у него все хорошо».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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