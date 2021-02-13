Инаугурация нового мэра, аномальные морозы, тяжбы за храм: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО)

Уходящая неделя запомнится свердловчанам, в первую очередь, крепкими морозами – в северных муниципалитетах по ночам температура опускалась ниже -40С. Замерзшие свердловчане, за редким исключением, не заметили инаугурации нового мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Об этом и многом другом – в обзоре РИА «Новый День».

Тема недели: аномальные морозы и их последствия

Холода пришли в Свердловскую область неделю назад – в прошлые выходные, причем после потепления, что сильно осложнило ситуацию на дорогах. За два дня, 6 и 7 февраля, в области в ДТП погибли 18 человек, еще 45 получили травмы. Были продлены ограничения для грузовиков и автобусов. В Екатеринбурге после резкого похолодания на дорогах образовался гололед, и случились десятки мелких ДТП. Даже в полдень автомобилисты практически всю неделю стояли в заторах. Во вторник, 9 февраля, утром в Екатеринбурге встало движение трамваев по проспекту Ленина и улице Луначарского: из-за морозов оборвало провода.

Событие недели: избрание и вступление в должность нового мэра Екатеринбурга

Бывший первый замгубернатора Алексей Орлов на этой неделе вступил в должность главы Екатеринбурга. Перед этим он прошел через конкурсный отбор: сначала его программу развития города заслушала специальная комиссия, затем – депутаты гордумы. 31 народный избранник поддержал кандидатуру Орлова, двое – воздержались, голосов против не было.

Поздравить нового мэра пришли губернатор Евгений Куйвашев, гендиректор УГМК Андрей Козицын, митрополит Евгений, бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, почетные горожане и депутаты гордумы. А вот журналистам не повезло. Поговорить с новоиспеченным мэром о ярком и красивом городе им не удалось. Обещанный брифинг внезапно отменили. Отметим, еще утром предполагалось, что вся церемония будет закрытой. Затем ее открыли и обещали брифинг. Но его не состоялось, и горожане, не получив ответов на волнующие их вопросы, по привычке обратились к официальной странице чиновника в соцсети. «Кучи грязного снега ждут нового мэра. За лопату!» – написала одна из жительниц Екатеринбурга.

Скандал недели: почетный горожанин удивился планам нового мэра Екатеринбурга

Сразу после инаугурации Орлова почетный гражданин Екатеринбурга, заслуженный врач РСФСР, ветеран труда и бывший узник фашистских концлагерей Семен Спектор обратился к новоизбранному градоначальнику с вопросом, который его очень волнует. Семен Исаакович спросил Орлова, точно ли тот выполнит обещание своего предшественника Александра Высокинского – вернуть на место Краснознаменную группу, демонтированную в 2013 году. «Я и многие другие ветераны Екатеринбурга оказались удивлены Вашими словами о возможном пересмотре решения о возвращении Краснознаменной группы с орденом Ленина, – пишет мэру Спектор. – На заседании городской думы 9 февраля 2021 года Вы сказали: «Предлагаю сейчас не давать обещаний, что я ее восстановлю. Давайте мы все вместе, учитывая все мнения, еще раз посмотрим, на том ли месте она должна быть установлена заново, либо есть какие-то другие решения». Краснознаменная группа – это не просто художественная композиция. Это народный памятник, который был подарен городу за вклад в Победу над фашистскими захватчиками, за военные и трудовые подвиги горожан. Средства на установку Краснознаменной группы собирались ветеранскими организациями. Снос памятника в 2013 году был вопиющим актом несправедливости, прямым оскорблением ветеранов и всех жителей города, которые чтят подвиг нашего героического народа».

Заявление недели: сторонники опального «отца Сергия» продолжают удерживать монастырь

Сторонники отлученного от церкви гражданина Николая Романова (бывшего схиигумена Сергия) продолжают удерживать Среднеуральский женский монастырь. Об этом рассказал представитель Екатеринбургской епархии, отец Максим (Миняйло): «Монастырь под контроль епархии не взят. То же самое относительно скитов. Они тоже находятся вне контроля. Выход здесь может быть один – чудесный. Я надеюсь на это чудо. Чтобы бывший отец Сергий извинился, раскаялся в том, что он вводил людей в заблуждение, говорил то одно, то другое. Это ситуация слабого человека, который сам себя загнал в угол и не знает, что делать. И вместе с собой он загнал несколько сотен человек, которые до сих пор считают его священником и своим духовным лидером», – добавил отец Максим, отметив, что все эти люди могли бы прийти в любой храм епархии, и они, безусловно, были бы прощены. Сейчас же на службах в монастыре не поминают ни святейшего патриарха Кирилла, ни митрополита Евгения. Добавим, что в тот же день Арбитражный суд Свердловской области признал за Екатеринбургской епархией право на здание храма Спорительницы хлебов в Среднеуральском женском монастыре.

Милота недели: редкие животные в екатеринбургском зоопарке продолжают размножаться

Несмотря на пандемию, морозы и другие напасти, обитатели екатеринбургского зоопарка продолжают приносить потомство. Об этом рассказал заместитель директора по формированию коллекции Павел Грачев. По его словам, в прошлом году у 33 видов животных родилось 125 детенышей. Родителями, например, стали кустарниковые кенгуру, лисы и некоторые приматы. «У нас все идет своим чередом. Природу закрытием зоопарка не отменить», – сообщил Грачев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.02.21

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