Годовщина Covid-19, приговор Васильеву и скандал с «Автомобилистом»: итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Почти год прошел с того момента, когда в Свердловской области стали вводить первые ограничительные меры в связи с коронавирусом. Эта тема все чаще обсуждается на просторах интернета, и мы для вас подготовили интересную подборку противоречивых запретов за 2020 год. Из насущного – на этой неделе «Единая Россия» определилась со списком кандидатов в Госдуму, «Автомобилист» поругался с КХЛ, в Васильеву вынесли приговор. Эти и другие события – в наших традиционных «Итогах».

Тема недели: годовщина коронавируса

В Екатеринбурге уже почти год прошел с того момента, когда нам пришлось столкнуться с новой «коронавирусной» реальностью. «Новый День» в связи с этим решил вспомнить, в каких курьезных и нелепых порой ограничениях весь этот год жили и продолжаем жить. Логика на самом деле не всегда прослеживалась. Мы составили карточки по итогам этого года, сравнивая явления одного порядка, случавшиеся примерно в одно и то же время. Например, одновременно было можно устраивать массовые голосования в помещениях, но нельзя в принципе устраивать что-то массовое – будь то спектакль или спортивное соревнование. Можно было проводить парад Победы, но нельзя было выходить из дома без специальной разрешающей справки. Можно было проводить богослужения в храмах, но нельзя работать в закрытых помещениях. Почитайте про все подобные запреты – это интересно.

При этом коронавирус уходить не спешит. В Свердловской области заболеваемость хоть и пошла на спад, но люди по-прежнему ежедневно умирают, в тяжелом состоянии ежедневно находятся около 300 человек. По данным статистики, в пандемию убыль населения в регионе ускорилась в два раза.

Политика недели: ЕР утвердила список кандидатов в Госдуму

Главным политическим событием недели стало то, что в «Единой России» определили, кто пойдет на выборы в Госдуму по избирательным округам в Свердловской области. Список кандидатов был сформирован по итогам партийных слушаний с претендентами, которые прошли в начале марта. По данным «Нового Дня», Зелимхан Муцоев, Максим Иванов, Алексей Балыбердин, Лев Ковпак, Сергей Чепиков и Антон Шипулин получили в федеральном руководстве партии предварительное согласие на переизбрание. Остается открытым вопрос по Андрею Альшевских, который был избран от Свердловского избирательного округа.

А вот со списком кандидатов для участия в выборах в заксобрание Свердловской области «Единая Россия» еще не определилась. Источники «Нового Дня» говорят, что слушания для претендентов начнутся с 15 марта, но в региональном отделении этого не подтверждают.

При этом рейтинг самой партии «Единая Россия» в выборный год упал рекордно низко – до 27%. Политологи неоднозначно высказываются на этот счет. Александр Пирогов считает, что говорить о каком-то резком понижении рейтинга партии власти не стоит. По его мнению, рейтинг ближе к выборам может вырасти. А вот политтехнолог Сергей Мошкин падением рейтинга ЕР не удивлен.

Приговор недели: виновник смертельного ДТП Васильев получил 9 лет

Ленинский районный суд Екатеринбурга на этой неделе признал Владимира Васильева виновным в ДТП 4 августа 2019 года возле ТРЦ «Алатырь». Напомним, около шести часов утра на перекрестке улиц Малышева и Московская мчавшийся на большой скорости Kia Rio (за рулем был Васильев) по касательной задел автомобиль SsangYong, затем влетел в «Ладу», которая стояла на красный сигнал светофора. Водитель отечественной легковушки Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров погибли на месте.

Процесс по делу получился резонансным. В частности, в день ДТП анализ мочи Васильева был подменен, чтобы в нем не смогли найти остатки наркотических и алкогольных веществ. Защита отрицала этот момент, как и то, что Васильев был пьян. Но Ленинский районный суд признал Владимира Васильева виновным в ДТП совершенном 4 августа 2019 года в нетрезвом виде и повлекшем смерть двух человек, а также в угоне автомобиля без цели хищения. Его приговорили к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима.

Потерпевшие остались недовольны приговором. Стороны погибших в ДТП считали, что Васильеву должны дать более 10 лет. Не исключено, что будет подана апелляция.

Приговор Васильеву

Скандал недели: «Автомобилист» поругался с КХЛ

В центре спортивного скандала оказался екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист». 8 марта уральцы проиграли омскому «Авангарду» в четвертом матче серии 1/8 Кубка Гагарина, после чего на сайте екатеринбургской команды было опубликовано эмоциональное заявление о «бредовых» решениях арбитров Сидоренко и Оскирко. Выражения в официальном сообщении от имени клуба были настолько резкими, что Континентальная хоккейная лига обещала применить дисциплинарные санкции к «Автомобилисту» за резкую критику судейства в плей-офф. В КХЛ пояснили, что публикация нарушает регламент лиги. В итоге после оспаривания нескольких моментов матча с «Авангардом» КХЛ признала три судебные ошибки, но от идеи оштрафовать «Автомобилист» не отказалась.

Скандал, впрочем, никак не помог уральской команде удержаться в плей-офф. 11 марта «Автомобилист» проиграл в пятом матче серии и закончил выступление в сезоне КХЛ.

Курьез недели: в песне барда Новикова про соседа многие узнали Куйвашева

«Уголовный» бард Александр Новиков выпустил на этой неделе новую песню «Скамеечка», в которой поется о соседе-краснодеревщике. Наиболее внимательные слушатели заподозрили, что прототипом героя песни мог стать губернатор Евгений Куйвашев, который, как известно, живет в одном доме с Новиковым. Лирический герой песни просит соседа выстрогать ему скамеечку, «чтоб если в суд – то только на своей», а также предлагает ему выпить за то, «чтоб никогда на ту скамеечку не усадили нас с тобой вдвоем». Между тем, Евгений Куйвашев уже пробовал себя в столярном деле. В 2019 году губернатор написал пост в инстаграме о том, как сделал своими руками два обеденных стола.

Видео недели: что екатеринбуржцы знают о Кузнецове

9 марта исполнилось 77 лет со дня гибели легендарного разведчика Николая Кузнецова. Съемочная группа «Нового Дня» побывала на улице его имени, у памятника ему и у дома, где он жил, и попробовала выяснить, что знают наши современники о великом земляке. Оказалось, что молодежь вообще не знает, кто это, зато старшее поколение хорошо ориентируется в истории.

Что знают горожане о Николае Кузнецове

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 13.03.21

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