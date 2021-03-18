В Среднеуральский монастырь снова приехала полиция: у всех проверяют документы

Обитатели Среднеуральского женского монастыря сообщают, что к ним снова приехали сотрудники полиции, но теперь – из управления по вопросам миграции.

В сообществе «Паломники Среднеуральского женского монастыря» «ВКонтакте» указано, что полицейские проверяют документы у всех насельников. На главной площади монастыря стоят два автобуса.

В пресс-службе ГУ МВД для получения комментария предложили направить письменный запрос.

Напомним, после обысков в самом Среднеуральском монастыре 26 февраля и СУ СКР, и ГУ МВД официально прокомментировали свои действия: они разыскивали гражданина, обвиняемого в особо тяжких преступлениях. В монастыре он проживал под именем отца Силуана. Там его задержать не удалось, как и в дальних скитах.

Недавно на сайте ГУ МВД появилась информация, что за помощь в поиске келейника бывшего схиигумена Сергия, отца Силуана, полиция предлагает 1 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.21

Политконсультант Александр Пирогов вернулся в мэрию Екатеринбурга. / Сегодня крестьянам рекомендовано начать символическую пахоту. / 18 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»