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Четверг, 18 марта 2021, 09:26 мск

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В Среднеуральский монастырь снова приехала полиция: у всех проверяют документы

Обитатели Среднеуральского женского монастыря сообщают, что к ним снова приехали сотрудники полиции, но теперь – из управления по вопросам миграции.

В сообществе «Паломники Среднеуральского женского монастыря» «ВКонтакте» указано, что полицейские проверяют документы у всех насельников. На главной площади монастыря стоят два автобуса.

В пресс-службе ГУ МВД для получения комментария предложили направить письменный запрос.

Напомним, после обысков в самом Среднеуральском монастыре 26 февраля и СУ СКР, и ГУ МВД официально прокомментировали свои действия: они разыскивали гражданина, обвиняемого в особо тяжких преступлениях. В монастыре он проживал под именем отца Силуана. Там его задержать не удалось, как и в дальних скитах.

Недавно на сайте ГУ МВД появилась информация, что за помощь в поиске келейника бывшего схиигумена Сергия, отца Силуана, полиция предлагает 1 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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