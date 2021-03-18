Первому коронавирусному указу Куйвашева исполнился год

Ровно год назад, 18 марта 2020 года, был опубликован указ губернатора Свердловской области № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». В этом документе вводился режим повышенной готовности и прописывались первые запреты и обязанности:

– до 12 апреля запрещались массовые мероприятия с числом участников более 50 человек;

– вернувшиеся из стран, где были выявлены случаи коронавируса, должны были сообщить об этом, а при симптомах ОРВИ самоизолироваться и, не выходя из дома, поставить медиков в известность;

– возвращающиеся из КНР, Кореи, Ирана, Испании, Германии, Италии и многих других стран должны были самоизолироваться на 14 дней;

– работодатели обязаны были измерять у сотрудников температуру;

– в местах массового скопления людей необходимо было проводить дезинфекцию;

– в Кольцово и на автовокзалах должны были поставить тепловизоры;

– Минздрав обязали закупиться аппаратами ИВЛ;

– детям разрешили не ходить в школу.

Вторую версию указа Евгений Куйвашев выпустил через неделю, следующий вариант – через день, затем еще через день, и снова – за первый месяц вышло 12 правок. Потом изменения стали вноситься чуть реже, летом – как по расписанию, раз в неделю по понедельникам, из-за чего глава региона даже обзавелся прозвищем. Теперь указы выходят реже, последний был подписан 15 марта сроком на две недели. В нем сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет (эта норма действует с 30 марта), масочный режим и ограничения по числу участников массовых мероприятий. Ранее «Новый День» вспоминал о странной логике действовавших ограничений. Подробнее об этом читайте в спецпроекте "Когда нельзя, но очень хочется: Дюжина нестыковок в коронавирусных запретах".

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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