Уполномоченным органом по реновации назначен минстрой

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти по комплексному развитию территорий (реновации) назначен областной минстрой во главе с Михаилом Волковым. Контролировать его работу по этому направлению будет замгубернатора Сергей Швиндт. Такое постановление подписал и.о. губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

Напомним, ранее заксо приняло два областных закона, касающихся реновации. Первый, рамочный, разграничил полномочия в этой сфере губернатора, областного правительства, заксобрания и местных администраций.

Второй закон предписал указывать границы территорий реновации на схеме территориального планирования Свердловской области и на генеральных планах городов и поселений.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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