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Четверг, 15 апреля 2021, 15:07 мск

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Федеральный бюджет даст 10 млрд из 40 на Универсиаду

Федеральный бюджет готов выделить на Универсиаду 10 млрд рублей. Об этом в ходе заседания правительства России сказал премьер Михаил Мишустин. «Сегодня правительство направит почти 10 млрд рублей на софинансирование строительства Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики. Предстоит сделать очень многое: всего потребуется построить, реконструировать или отремонтировать свыше 40 спортивных объектов. Важно создать все необходимые условия для участников Универсиады и ее гостей», – приводит его слова ТАСС.

В 2019 году свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что в 2020-2022 годах Свердловская область потратит 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023. Тогда же он говорил, что большую часть закроет федеральная казна – 32 млрд рублей. Еще часть должны были закрыть частные инвесторы.

Однако сейчас суммы и пропорции изменились. В том числе за счет роста цен на строительство отдельных объектов. Например, строительство одного только Дворца водных видов спорта с четырьмя бассейнами подорожало с 9,9 млрд рулей до 14 млрд рублей. Ранее такую сумму называл глава генподрядчика работ – гендиректор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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