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Четверг, 10 июня 2021, 19:08 мск

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Архивы «Нового Дня». Приговор Виктору Контееву

10 июня 2014 года в Курганском областном суде началось оглашение приговора бывшему заместителю главы Екатеринбурга Виктору Контееву и еще 11 обвиняемым, которые вместе с ним проходили по одному из самых громких судебных процессов последних лет. Гособвинитель требовал 23 года лишения свободы. Уже тогда говорили, что с учетом возраста – Контееву тогда был 61 год – он может просто не выйти из тюрьмы.

Кстати, в этом году следователи снова начали допросы давно осужденного чиновника. На этот раз – в рамках дела о покушении на убийство предпринимателя Максима Краснова.

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