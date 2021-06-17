Организаторы «Иннопрома» передумали отдавать персональные данные участников спамерам

Организаторы «Иннопрома» отменили обязательное требование при регистрации участников выставки, согласно которому люди добровольно должны отдать свои персональные данные в руки спамеров. Сейчас потенциальный участник «Иннопрома» должен заполнить анкету, в которой обязан поделиться паспортными данными, включая место и дату рождения, адрес регистрации, а также сканами паспорта и контактными данными – почтой и номером сотового.

Было

Также он должен подтвердить, что не контактировал с заболевшими коронавирусом и не имеет симптомов. Прежде в списке обязательных требований числилось согласие на передачу персональных данных в распоряжение оператора выставки и АО «Российский экспортный центр» для рекламы на пять лет. Причем отказаться от этой опции было нельзя, иначе не получить бейдж.

Стало

Первыми на странное условие обратили внимание журналисты. «Новый День» обратился за разъяснениями в PR-службу оргкомитета выставки, и через некоторое время незаконное требование убрали из списка обязательных – теперь ставить «галочку» напротив соответствующей строки можно по желанию.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.06.21

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