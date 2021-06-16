Участники Иннопрома подписывают соглашение о том, что выставку могут перенести в любой момент (ДОКУМЕНТ)

Власти Свердловской области решают, какие ограничительные меры вводить из-за роста случаев заражения коронавирусом. Под запрет могут попасть массовые мероприятия. Через три недели в Екатеринбурге должен стартовать «Иннопром». Некоторые госорганы и компании с госучастием уже публикуют заявки на организацию своего участия.

Однако, как стало известно «Новому Дню», участников предупреждают о том, что выставку могут перенести в любой момент из-за эпидобстановки. Организаторы вписали в договор об участии пункт, согласно которому в случае введения ограничительных мер они смогут изменить дату проведения выставки в одностороннем порядке, на любой срок до 31.12.2021. Новые сроки участникам должны назвать в течение трех дней после введения ограничительных мер. И в таком случае организаторы ответственности за убытки участников не несут.

Также в договоре прописываются санитарные требования, связанные с пандемией. Самый интересный пункт – о том, что любого человека могут попросить покинуть территорию выставочника, если у него будет температура или если он не предоставит отрицательный тест на коронавирус, справка действительна в течение трех дней. Последний момент прописан с оговоркой «если такое требование установлено». Зато если кто-то заразится коронавирусом на мероприятии, то организаторы от ответственности освобождаются.

Добавим, «Новый День» ранее писал, что на санитарно-противоэпидемической комиссии уже рассматривался вопрос о том, как будут допускаться участники на Иннопром: нужна ли будет обязательная прививка или справка об отсутствии коронавируса. Пока понятно только, что масочный режим на выставке будет обязателен. Но, к примеру, на Петербургском международном экономическом форуме участники, включая представителей СМИ, сдавали ПЦР-тесты в одном из специализированных центров тестирования ПМЭФ-2021. Партнер Иннопрома в этом году Италия, и итальянские делегации ориентируются на те правила, которые действовали на ПМЭФ.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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