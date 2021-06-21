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Понедельник, 21 июня 2021, 19:05 мск

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Архивы «Нового Дня». История мальчика Димы, четыре дня блуждавшего по лесу

21 июня 2017 года врачи рассказали о диагнозе мальчика, который четыре дня блуждал по лесу. У него нашли ветрянку! Ветрянку и больше ничего серьезного.

Напомним эту историю спасения. 10 июня четырехлетний Дима был в лесу с родителями и потерялся. Мальчик бродил по лесу, его искали силовики, спасатели, волонтеры. Казалось невероятным, что ребенок может в одиночку выжить в лесу, но его нашли на четвертый день. Дима был сильно искусан клещами, обезвожен, истощен. Его экстренно эвакуировали в Екатеринбург. И там оказалось, что пневмонии у него нет, энцефалит он тоже не подхватил, в целом с ним все в порядке, из всех болезней – только ветрянка.

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