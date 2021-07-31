Депутаты и их миллионы, новые рекорды Covid-19 и бегство из горящей Турции: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Последняя неделя июля в основном была заполнена двумя темами – выборами и коронавирусом. Но были и другие, например, цены на овощи и приговор маньяку-педофилу, которого долго не могли поймать. Подробнее – в нашем традиционном обзоре.

События недели: окончание работы VII созыва заксо и завершение выдвижения на выборы в VIII

В минувший вторник депутаты заксобрания уходящего созыва собрались на свое последнее пленарное заседание, в ходе которого приняли несколько важных решений. В частности, они дали согласие на продажу 100% акций принадлежащей Свердловской области птицефабрики «Рефтинской». И.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов убедил их, рассказав, что фабрика – в долгах, а у области на нее денег нет, и в обозримом будущем не будет. Еще депутаты приняли изменения в Территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, включив туда диспансеризацию свердловчан, переболевших коронавирусом. И, наконец, заксо приняло ходатайства к президенту Владимиру Путину о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» Первоуральску, Ирбиту и Серову. Политологи, давая оценку созыву 2016-2021 года, были не слишком благосклонны. Депутатов назвали полностью лояльными губернатору и предсказуемыми.

В последний год работы депутаты седьмого созыва заработали от нуля до 247 млн рублей. Самые богатые из них на выборы нового, VIII созыва, который будет работать в 2021-2026 годах, не пойдут. Но бОльшая часть действующих депутатов хотят избраться вновь. В этот раз помимо старых парламентских партий на выборы заявились и другие: РППС, «Яблоко», «Новые люди», «Зеленая альтернатива», Партия Роста, «Родина» и «Коммунисты России». Выдвижение закончилось 30 июля в 18-00. По единому избирательному округу заверены списки кандидатов 11 партий с общим числом кандидатов 817 человек. По 25 одномандатным округам выдвинулись 135 человек: 131 – от партий и четверо самовыдвиженцев.

Цифра недели: 507 зараженных за сутки

В пятницу, 30 июля, в Свердловской области был побит очередной рекорд по заболеваемости Covid-19 – за сутки выявлено 507 новых случаев, в том числе 137 заражений в Екатеринбурге. Количество пациентов с тяжелым течением болезни остается неизменным: 820 человек находятся в тяжелом состоянии, более половины из них лежат в реанимациях



Заявление недели: депутат-миллионер тратит на продукты 15-20 тысяч в месяц

На этой неделе свердловские единороссы в компании с журналистами провели рейд по торговым точкам, чтобы выяснить, где самые высокие цены на овощи – морковь, лук, картофель, свеклу. Попутно выяснилось, что один из партийцев, крупный бизнесмен Владимир Смирнов, то ли не знает, сколько его семья тратит на продукты, то ли очень серьезно экономит. Он заявил, что его семья тратит на продукты в месяц «15-20 тысяч рублей».

Депутат-миллионер о тратах на продукты

Видео недели: уральские туристы возвращаются из горящей Турции

В пятницу в Екатеринбург прилетело несколько рейсов из Турции, в которой в последние двое суток ухудшается ситуация с лесными пожарами. Туристы, с которыми «Новый День» пообщался в зале прилетов Кольцово, говорят, что паники никакой нет, но в некоторых районах страны было страшно. Кто-то видел только дым издалека, кто-то – огонь вблизи.

Туристы о пожарах в Турции

В последние дни ситуация с лесными пожарами значительно ухудшилась: огонь вплотную подобрался к курортным зонам и даже затронул некоторые отели, из которых эвакуировали туристов. Очевидцы с Урала сумели заснять кадры с места событий.

Пожары на курортах

Приговор недели: 21 год тагильскому педофилу

На этой неделе в Нижнем Тагиле суд приговорил 49-летнего местного жителя к 21 году колонии за растление несовершеннолетних. На его счету как минимум 14 подростков мужского пола, которых он, помимо всего прочего, снимал на видео и выкладывал записи в интернет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 31.07.21

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