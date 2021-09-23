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Четверг, 23 сентября 2021, 16:02 мск

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Суд оставил в СИЗО соратника бывшего схиигумена Сергия

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию защиты Всеволода Могучева, бывшего пресс-секретаря бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова), на его арест.

Адвокат Всеволода Могучева ходатайствовал о замене ему ареста на другую меру пресечения, но областной суд оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уже сообщал «Новый День», Могучева задержали 1 сентября. Пресс-секретарь опального экс-монаха подозревается в том, что выкладывал в интернет скандальные проповеди бывшего отца Сергия. Сам «Отец Сергий» тоже является фигурантом нового дела об экстремизме вместе с некими «неустановленными личностями». Сейчас Николай Романов находится под арестом в Москве, его судят по трём статьям УК. Всеволода Могучева Ленинский районный суд Екатеринбурга 2 сентября отправил под арест до 20 октября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Дело отца Сергия,