Остановится ли Чемезов на посту вице-губернатора: мнения экспертов

Назначение Олега Чемезова вице-губернатором по внутренней политике – совершенно логичный шаг накануне губернаторских выборов 2022 года. Он и обладает большим политическим опытом, и давно знаком с Евгением Куйвашевым – еще по Тюмени. Так оценили решение губернатора эксперты, опрошенные «Новым Днем».

Руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин считает, что события могут развиваться по нескольким сценариям, но наиболее вероятный – Евгений Куйвашев идет на перевыборы, а Олег Чемезов обеспечивает ему успешный результат. «Чемезов – сильный политический игрок. Его участие в будущей выборной кампании губернатора и предусматривалось этим назначением. Он будет осуществлять подготовку к проведению выборов. Учитывая его опыт и политическую историю, думаю, это будет довольно энергичная деятельность. Все ожидают интересных решений в плане организации этой деятельности и выстраивании системы, которая нужна для успешного проведения выборов», – считает эксперт. На вопрос «Нового Дня», что будет, если Евгений Куйвашев по каким-то причинам решит не принимать участия в губернаторских выборах, Анатолий Гагарин ответил: «Это один из вариантов развития событий. В этом случае Чемезов окажется фигурой, которая станет и.о. Но это будет зависеть от внешних факторов. Первый вариант – что Куйвашев переизберется – кажется мне наиболее вероятным».

Политтехнолог Андрей Перла считает, что от нового назначения не изменится ничего. «Изменить что-то во внутренней политике на вверенных территориях не так уж легко, – отметил он. – Это назначение свидетельствует только о том, что Куйвашев заполнил кадровую лакуну из источника, наиболее близкого к нему. Я бы не делал из этого назначения каких-то глобальных выводов. Но у кого-то из моих или ваших коллег может возникнуть желание поспекулировать на этом. Например, написать в телеграм-канале: «Собянин берет Свердловскую область под свой личный контроль! Политическим вице-губернатором стал его бывший заместитель!» Или: «Смотрите! Наверное, это наш новый губернатор, он сменит Куйвашева!». Или: «Назначение свидетельствует, о том, что Собянин не доверяет Куйвашеву!». Вот вам пример спекуляций. Такие слухи наверняка будут, но и относиться к ним надо как к слухам». По мнению Перлы, чтобы Куйвашев не пошел на следующий губернаторский срок, должно совпасть слишком много маловероятных условий. «Людям кажется, что все внимание Кремля, всех его башен, приковано к их региону и их губернатору. Но у Кремля – 85 губернаторов. И чтобы обратить на себя его внимание, надо очень сильно постараться. Там есть чем заняться помимо него», – считает эксперт.

Как уже писал «Новый День», Евгений Куйвашев назначил Олега Чемезова исполняющим обязанности вице-губернатора по внутренней политике.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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