Митрополит Кирилл дал показания по делу экс-схиигумена Сергия

В Измайловском суде Москвы по уголовному делу экс-схиигумена Сергия допросили бывшего митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла (Михаила Наконечного), который сейчас служит в Казанской митрополии.

Как сообщает телеграм-канал «Защита отца Сергия», митрополит Кирилл рассказал, что познакомился с отцом Сергием в октябре 2011 года, когда тот был духовником Среднеуральского женского монастыря. До начала 2020 года между ними были очень хорошие отношения, и митрополит часто посещал монастырь. Разногласия начались, когда Сергий решил построить «слишком большой храм». Свидетель заявил, что после этого перестал приезжать в монастырь. Кроме того, он сказал, что не помнит, кто именно принял решение о подаче заявления о возбуждении уголовного дела на схиигумена из-за его провокационных проповедей.

Также митрополит Кирилл сообщил, что Екатеринбургской епархии ничего не было известно о средствах, которые шли на строительство монастыря. Взносы в кассу епархии платились исправно.

Другой свидетель, начальник финансово-хозяйственного управления Казанской епархии Алексей Наконечный, пояснил, что раньше занимал аналогичную должность в Екатеринбургской епархии. Он рассказал, что еще до 2011 года Екатеринбургская епархия способствовала подведению газопровода к Среднеуральскому монастырю, но при этом монастырь всегда сам себя обеспечивал всеми продуктами, и епархия ничего туда не поставляла. Также во время допроса было установлено, что монастырь строился силами частных лиц, и епархия не заключала договор с БТИ для проведения в нем инвентаризации.

Сам подсудимый Николай Романов заявил, что на территории Среднеуральского женского монастыря находится 50 строений, внешняя стоимость которых – 1,5 млрд руб., а с учетом внутренней отделки и утвари – 3,5 млрд.

Как уже сообщал «Новый День», Николая Романова судят по трем статьям УК: за склонение к самоубийству, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, а также самоуправство. Отлученный от церкви бывший схиигумен был арестован 30 декабря 2020 года. В конце февраля 2021 года ему продлили арест до 28 мая, потом – до конца августа, потом – до февраля 2022 года. А 2 сентября Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 20 октября бывшего пресс-секретаря «отца Сергия», Всеволода Могучева. И ему, и Романову уже предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой». 30 сентября на процессе дала показания игуменья Среднеуральского монастыря Варвара, заявившая, что вопросами строительства она никогда не занималась. Следующее заседание состоится 14 октября.

Среднеуральск, Елена Владимирова

Среднеуральск. Другие новости 07.10.21

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