QR-режим добавил нагрузки на МФЦ

В Свердловской области значительно выросло количество обращений граждан в офисы МФЦ. Это связано с тем, что люди хотят зарегистрировать, подтвердить или восстановить личный аккаунт на портале «Госуслуги». С 30 октября по 10 ноября с таким запросом в центры «Мои документы» обратились 37 562 человек, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе учреждения.

Впрочем, длинных очередей в МФЦ, как это происходит в Тюменской области, на Среднем Урале нет. В пресс-службе пояснили, что прием заявителей ведется по предварительной записи. Кроме того, на сайте организации разъясняется, что учетную запись на «Госуслугах» можно подтвердить через мобильные банковские приложения, а также другими способами, исключающими посещение офиса. Информация дается в памятке «Как получить QR-код не выходя из дома».

Напомним, в Свердловской области с 30 октября действуют Covid-free зоны. Это общественные места, заведения общепита, торговые центры, культурные и спортивные учреждения. Что попасть туда, нужно предъявить QR-код, который появляется в личном аккаунте на «Госуслугах» после полного курса вакцинации или перенесенной болезни. В ближайшее время власти планируют внедрить проверку QR-кодов в некоторых видах транспорта и магазинах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.21

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