Бывшего схиигумена Сергия не смогли доставить на судебные прения по его делу

Судебные прения по уголовному делу Николая Романова (бывшего схиигумена Сергия) сегодня не состоятся. На сайте Измайловского районного суда Москвы сообщается, что заседание отложено по причине «недоставления подсудимого» до понедельника, 29 ноября.

Получить комментарий пресс-службы суда пока не удалось. Телеграм-канал «Защита Отца Сергия» сообщает, что «отца Сергия не доставили в Измайловский районный суд по объективным причинам».

Как уже сообщал «Новый День», сегодня государственный обвинитель должен был рассказать, какого наказания, по его мнению, заслуживает подсудимый. Сам он свою вину ни по одному из эпизодов не признал. Напомним, Николая Романова судят по трем статьям УК РФ: за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Бывшего схиигумена арестовали 29 декабря 2020 года. В конце февраля 2021 года ему продлили арест до 28 мая, потом – до конца августа, далее – до февраля 2022 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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