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Четверг, 25 ноября 2021, 10:10 мск

Новости Екатеринбург

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Приговор скандальному экс-схиигумену Сергию вынесут в ближайшие дни

Завтра, 26 ноября, в Измайловском районном суде Москвы начнутся судебные прения по уголовному делу бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова). Государственный обвинитель расскажет, какого наказания, по его мнению, заслуживает подсудимый.

По данным «Коммерсанта», приговор опальному бывшему клирику может быть вынесен до конца ноября. Сам он свою вину ни по одному из эпизодов не признал.

Как уже сообщал «Новый День», Николая Романова судят по трем статьям УК РФ: за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Сам он на одном из предыдущих заседаний суда изложил свою версию событий. По его словам, все началось с его конфликта с Екатеринбургской епархией. Сергий хотел при помощи своих влиятельных прихожан, в том числе нынешних депутатов Госдумы Жанны Рябцевой и Сергея Бидонько, построить храм святой Софии, рассчитанный на 37 тысяч человек, а руководство епархии было против. После того, как церковный суд лишил его сана, Сергий в знак протеста перестал поминать в молитвах патриарха и правящего архиерея.

После этого адепты Сергия не пускали в монастырь представителей епархии, что и послужило причиной обвинения в самоуправстве. Обвинение в склонении к самоубийству появилось после того, как во время беседы с монахинями Сергий спросил их, готовы ли они повторить подвиг преподобной Елены Дивеевской. На видео, размещенном в интернете, Сергий говорит монахиням: «Я благословляю тебя умереть за Россию. Ты умрешь?» Все участницы видео ответили утвердительно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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Метки / Дело отца Сергия

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