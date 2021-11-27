Протесты, драки, разрушение: итоги недели от РИА «Новый День»

Редакция РИА «Новый день» по традиции подводит итоги уходящей недели. Она вышла весьма скандальной. Главной темой снова стали QR-коды и недовольство ими, протест растет. Власть на этом фоне добавляет масла в огонь – заговорили о повышении цен на проезд, а в Екатеринбурге снесли здание с историей. Об этих и других событиях – в экспресс-обзоре самого главного.

Протесты из-за кодов

Первая согласованная акция протеста против проверки QR-кодов прошла две недели назад и собрала порядка 300 человек. Следующая – завтра. И она обещает быть многочисленной. Екатеринбуржцы вообще оказались самыми большими противниками QR-кодов. Даже челябинцы на втором месте.

Драки у соседей

В Челябинске противники QR-кодов попытались прорваться в заксобрание региона. Выяснили, будут ли в свердловском заксо усиливать охрану.

Драка у челябинского заксо

Возмущения в суде

Свердловский облсуд отказал юристу и его единомышленникам в удовлетворении иска об отмене указа губернатора о проверке QR-кодов при допуске граждан в общественные места. Само заседание прошло с огоньком.

Суд отказал в иске против QR-кодов

Недовольство ценами

ЕМУП «Гортранс» обратился в Региональную энергетическую комиссию с просьбой разрешить ему повысить цену на проезд в наземном общественном транспорте в Екатеринбурге с 28 до 32 рублей. Людей такое совершенно не порадовало. На фоне дорожающих продуктов это сильно ударит по кошельку.

Разрушение впотьмах

В Екатеринбурге общественники выступали против сноса здания аэровокзала «Уктус», но предотвратить его не смогли. Экскаватор начал работать в пятницу до рассвета, к середине дня от довоенной постройки почти ничего не осталось. Даже несмотря на заявление Бастрыкина о необходимости проверки законности действий. Почитайте историю уже несуществующего вокзала.

Разоблачение недели

Власти наконец нашли, кто виноват в антиваксерских настроениях. «Они даже не в нашей стране живут», – сказал вице-губернатор Павел Креков и заметил, что правоохранители работают.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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