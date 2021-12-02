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Протесты против QR-кодов

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Четверг, 2 декабря 2021, 12:05 мск

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Жители Нижнего Тагила проведут пикет против QR-кодов

Фото с митинга в Екатеринбурге, 28 ноября

В ближайшую субботу, 4 декабря, в Нижнем Тагиле планируется пикет против введения QR-кодов.

Акцию анонсировал в паблике «Тагил за перемены» горожанин Антон Журавлев, записав видеообращение к землякам. «Как вы знаете, по всей России, во многих городах, люди выходят высказывать свое мнение по поводу ограничения прав человека и введения QR-кодов. И мы считаем, что Нижний Тагил тоже должен выйти высказать свое мнение по поводу всего происходящего. Мы подали в администрацию города оповещение, что здесь будет проходить мероприятие», – заявил он.

Отметим, Комсомольский сквер, где планируется мероприятие, входит в утвержденный областными властями в 2017 году перечень площадок, на которых можно проводить акции численностью не более ста человек без уведомления органов государственной власти.

Как уже сообщал «Новый День», ранее две массовых согласованных акции протеста прошли в Екатеринбурге – 13 и 28 ноября. На них пришли около 300 человек.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

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