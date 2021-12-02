Уральские антиваксеры проводят «научный» соцопрос. В нем есть отсылки к библейскому предсказанию и скрытый призыв к протестам

Противники QR-кодов объявили о проведении собственного социологического исследования в Свердловской области, призванного выяснить отношение населения к обязательной вакцинации и ограничительным мерам. Они рассылают по соцсетям ссылки на онлайн-анкету, где предлагается ответить на 15 вопросов и оставить контакты для связи с организаторами.

Соцопрос проводят некий совет граждан Екатеринбурга и АНО «Независимый исследовательский центр». Обе структуры утверждают, что исследование носит научный характер, а его итоги будут использованы для диалога с «представителями системы власти региона».

При этом большинство вопросов в анкете откровенно формирующие. Например, у респондентов спрашивают: «В обществе есть мнение, что сбывается предсказание библейского пророка Иоанна Богослова (Апокалипсис) о числе зверя, которое будет положено на каждого человека в конце времен. Вы согласны с этим мнением?» Или, например, такой вопрос о QR-кодах: «Как, по Вашему мнению, граждане должны реагировать на введение данного вида тотального контроля?»

Опрос жителей проводится до 14 декабря. Обработкой результатов будет заниматься тот же «Независимый исследовательский центр». «Центр создан общественностью в качестве альтернативы зависимым от финансирования государством социологическим центрам. По мнению центра, существующие социологические центры – ВЦИОМ и «Левада-центр», в частности, представляют обществу сомнительную информацию», – объясняют организаторы опроса.

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге ранее прошли два массовых пикета против введения QR-кодов. Обе акции были согласованы властями, на каждую пришло около 300 человек. Уличные протесты также были в Каменске-Уральском и Краснотурьинске. В ближайшие выходные против QR-кодов хотят протестовать жители Нижнего Тагила.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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