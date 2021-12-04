Споры о QR-кодах, город-каток и старт реновации. Итоги недели от РИА «Новый День»

РИА «Новый День» представляет традиционный обзор самых интересных событий уходящей недели. Введение QR-кодов остается одной из основных тем в повестке – на этот раз это споры антикуарщиков с врачами и депутатами, новые акции протеста и заявления властей на эту тему. Также в выпуске немного зимнего тепла и новогодних ожиданий и резонансный приговор.

Дело экс-схиигумена Сергия

30 ноября, во вторник, Измайловский районный суд Москвы приговорил экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) к 3,5 годам колонии общего режима.

История началась весной 2020 года. Сергий записывал проповеди, в которых призывал отказываться от вакцинации, отрицал коронавирус, говорил о чипировании россиян. В его видео следствие усмотрело признаки возбуждения ненависти к представителям других религий. Экс-схиигумена арестовали 29 декабря 2020 года.

Судили его по трем статьям УК РФ: за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Сергий заявил, что конфликт с Екатеринбургской епархией произошел из-за его планов по строительству храма святой Софии, рассчитанного на 37 тысяч человек.

Споры о введении QR-кодов

В Екатеринбурге в Общественной палате Свердловской области прошли слушания по внесению изменений в федеральное законодательство, касающихся системы проверки QR-кодов. На встречу в том числе пришли активисты, вступающие против кодов.

Найти общий язык у собравшихся не получилось. Общественники говорили о нарушении их конституционных прав и о незавершенности испытаний вакцины. Врачи удивлялись, как можно сравнивать «право на здоровье и право на высказывание своих мыслей» в сложившейся ситуации.

Споры продолжились на следующий день уже с депутатами: группа общественников пришла уже к зданию законодательного собрания.

Протестующие против QR кодов около здания заксобрания

Оттепель

1 декабря в Свердловской области потеплело. Накануне вечером в Екатеринбурге прошёл снег с дождем, ночью вода замерзла и город превратился в каток. Коммунальщики сообщали, что идёт работа во всех районах, столицу чистят ото льда, тротуары посыпают песком. Но граждане придерживались иного мнения. Жители разных районов жаловались, что за сутки ничего сделано не было.

Не лучше ситуация оказалась и в других городах, в Серове из-за теплой погоды растаял ледовый городок.

Реновация

В Екатеринбурге прошло собрание представителей мэрии с жителями дома наулице Шефской, 28, которй вошёл в зону комплексного развития территории (так называемой в народе реновации). Прошло неудачно, на главный вопрос: в каком районе дадут новую квартиру, ответа люди не получили.

Ответ даст застройщик, которого выберут в следующем году, а решение об участии в КРТ принять нужно до 14 декабря.

Коронавирус

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге сообщил, что ситуация с борьбой против Covid-19 улучшается.

Сейчас в регионе привито более 50% населения, а к Новому году в Свердловской области вакцинировано будет около 60%. В общественном транспорте QR-коды вводить не будут.

«Чем быстрее мы все привьемся, тем быстрее исчезнут протесты», – подытожил Павел Креков.

Протест в Нижнем Тагиле

Пока же протесты против введения QR-кодов продолжаются. Сегодня очередная акция прошла в Нижнем Тагиле. Пришло около 150 человек.

Участники подписали коллективное обращение к депутатам, записали видеопослание президенту, поводили хоровод и спели «Вставай страна огромная».

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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