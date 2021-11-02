Экс-схиигумен Сергий хотел построить самый большой храм в мире на деньги китайских бизнесменов

Самый большой в мире христианский храм – Софии Премудрости Божией – экс-схиигумен Сергий планировал построить на деньги китайских инвесторов. Возвести объект Николай Романов собирался на территории Среднеуральского женского монастыря. Об этом сообщается в расшифровке допроса свидетеля Евгении Харитоновой, она же монахиня Василиса, которая появилась в telegram-канале «Защита Отца Сергия».

«А почему я его хотел построить? Потому что не хотел воевать с китайцами, а хотел их крестить. Чтобы снять напряжение», – пояснил Николай Романов (Сергий).

По его версии, это же испортило отношения с Екатеринбургской епархией: «Видимо, владыка испугался, что все денежные средства, они огромные, могут оголить всю епархию, так, что ли, получается? Он просто не знал, что у меня несколько предпринимателей с Китая были мною крещены в монастыре, и они согласились строить этот монастырь».

Напомним, экс-схиигумена судят по трем статьям УК РФ: за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.

В прошлом году он записывал проповеди, в которых говорил о заговоре мирового правительства и отрицал коронавирус. В некоторых видео следствие усмотрело признаки возбуждения ненависти к представителям других религий.

На прошлой неделе о схиигумене высказался патриарх Кирилл. Поведение Николая Романова в одном из видеороликов разобрали психологи.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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