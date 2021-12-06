Чиновники из минкультуры будут составлять протоколы за нарушение антиковидного режима

В Свердловской области расширили список чиновников, которые имеют право выписывать протоколы за нарушение масочного режима и режима проверки QR-кодов. Как говорится в указе губернатора, который опубликован сегодня на официальном портале правовой информации, выписывать протоколы смогут чиновники трех министерств: общественной безопасности, АПК и продовольствия и минкультуры.

Как ранее писал РИА «Новый День», уральцы платят не только за отсутствие масок на лицах, но и за то, что не сделали ПЦР-тесты после зарубежной поездки – с лета оштрафовали более 200 туристов. Иногда на нарушении закона ловят тех, кто пошел на работу, зная, что болен коронавирусом. Например, недавно за это оштрафовали жителя Серова, на него пожаловалась коллега.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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