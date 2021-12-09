Несовершеннолетним разрешили ходить в ТЦ без родителей

Детям вновь разрешат ходить в торговые центры без родителей. Это сообщил на сегодня на брифинге вице-губернатор Павел Креков: «В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация изменилась, мы сочли возможным снять ограничения, связанные с доступом детей в торговые центры в сопровождении родителей».

Как пояснил Креков, отмены ограничений для детей и подростков попросили, в том числе, и кинотеатры, так как там снизилось количество посетителей.

Однако связи со снятием этих ограничений в ТЦ будет усилен масочный режим.

Напомним, что детям и подросткам запретили ходить в торговые центры без родителей еще в начале ноября, а позже губернатор разрешил посещать ТЦ несовершеннолетним студентам.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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