Итоги недели РИА «Новый День»

Редакция «Нового Дня» в Екатеринбурге подводит итоги очередной рабочей пятидневки. На этой неделе чиновники отчитались о доходах, и стало известно, кто из них самый богатый, медики обнародовали статистику – выяснилось, что очередная волна коронавируса закончилась, зато, судя по заявлениям экономистов, начинается новый кризис – или, наоборот, новый подъем производства. Обо всем этом и другом, не менее интересном, в обзоре «Нового Дня».

За деньги ответили

На этой неделе свердловские чиновники опубликовали декларации о доходах. У многих членов правительства региона денежное довольствие стало меньше, но не стоит переживать – зарабатывать больше стали их мужья и жены. Например, так случилось у главы МУГИСО Сергея Зырянова, у министра транспорта Василия Старкова и у министра культуры Светланы Учайкиной. Самым богатым среди министров оказался глава минспорта Леонид Рапопорт – он заработал почти 16 млн за год, продав квартиру, жены в этом году в декларации чиновника не оказалось.

Кризис – время возможностей?

Что будет с доходами простых свердловчан, пока неясно. Экономисты не определились, что сейчас происходит в разных отраслях производства – жесточайший спад, который спровоцирует безработицу и безденежье, или же наступило время возможностей. Возможно, и то, и другое. Например, профессор МГУ Наталья Зубаревич на дискуссии в Екатеринбурге спрогнозировала падение реальных доходов россиян на 5-10% и рост бедности, а также инфляции – до 17-20%.

Ее уральские коллеги были более сдержанны – они отметили, что у предприятий есть запас прочности на 2-3 месяца, но при этом заявили, что причин для острой паники нет, потому что «уральская промышленность накопила хороший опыт после санкций 2014-2015 годов».

Зато представители агросектора похвастались успехами – они вывели и стали производить спорта и гибриды, которые продуктивнее привычных импортных. «Высаживаем одну луковицу, получаем семь взамен. Два сорта уже есть», – рассказал проректор по научной работе и инновациям УрГАУ Михаил Карпухин.

Коронавирус – всё. Но это неточно

На этой неделе заболеваемость коронавирусом упала до значений лета прошлого года, в сутки заражаются чуть больше 250 человек, чего не было уже давно. Правда, в прошлом году после таких показателей началась новая волна, и эксперты не исключают, что и на сей раз будет так же.

«В человеке должно быть прекрасно все: погоны, кокарда, исподнее»

На этой неделе представители ДОСААФ Свердловской области выступили с неожиданным заявлением в полпредстве УрФО. Исполняющий обязанности председателя общества Владимир Мезенцев предложил срочно обратиться к главкому РФ и ввести начальную военную подготовку в школах. Причем с первого класса. Зачем это нужно и чему будут учить шести- и семилетних детей, он рассказал в блиц-интервью «Новому Дню».

Приговоры садистам

На этой неделе вынесли приговоры сразу по двум жестоким убийствам. Так, екатеринбурженку Анну Шехереву отправили на 12 лет в колонию за то, что она подожгла 20-летнего бездомного, облив его горючей жидкостью. Он скончался в больнице от обширных ожогов. Своей вины Шехерева не признала, однако доказательств, в том числе видеозаписи, оказалось достаточно и для присяжных, и для судьи.

Отправится за решетку и житель Туринска Сергей Давыдов, который убил своего трехмесячного сына, который плакал, а в ответ пьяный отец дважды ударил его кулаком в голову и оставил малыша в одном памперсе в комнате с открытыми окнами. Мальчик умер в реанимации. Давыдов будет отбывать срок – 17 лет – в колонии строгого режима.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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