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Среда, 8 июня 2022, 11:39 мск

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Председатель облизбиркома: «Многие избиратели высказываются за сохранение многодневного голосования»

Елена Клименко

Многие избиратели Свердловской области считают многодневное голосование более удобным, чем однодневное. Об этом заявила, отвечая на вопрос «Нового Дня», председатель ИКСО Елена Клименко.

«Изначально многодневное голосование было направлено на то, чтобы максимально обезопасить наших избирателей в условиях распространения коронавируса. насколько это необходимо сейчас, мы решим в установленные законом сроки – в течение 10 дней после опубликования постановления о назначении выборов. Очень многие избиратели высказываются за сохранение многодневного голосования, так им удобнее посещать избирательные участки», – сказала она.

Елена Клименко сообщила, что сегодня ЦИК на своем очередном заседании обсудит вопрос о проведении многодневного голосования. Но это не значит, что оно будет на всей территории России. ЦИК только утвердит регламент его проведения, правила ночного хранения бюллетеней и так далее. Но решение каждый регион будет принимать сам. «Пока мы собираем информацию. Как вы знаете, губернатор изменил сотый указ по ковидным ограничениям, и сейчас мы оцениваем целесообразность проведения многодневного голосования. Но после семидневного всероссийского голосования мы со всем справимся», – отметила Клименко.

Она также сообщила, что может быть принято решение о голосовании в течение не трех, а двух дней.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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Метки / Выборы губернатора Свердловской области

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