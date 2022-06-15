Формат выборов губернатора Свердловской области будет определен до конца недели

Решение о длительности голосования на губернаторских выборах в Свердловской области будет принято до 20 июня. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Елена Клименко.

«До конца этой недели мы получим ответы на письма, которые направляли с просьбой дать рекомендации в ведомства и министерства, так или иначе способные повлиять на принятие данного решения. В связи с этим мы постараемся, если возникнет потребность, собраться еще раз и обсудить этот вопрос», – пояснила глава комиссии. Пока свердловский избирком утвердил календарь проведения выборов с учетом голосования в один день – 11 сентября.

Напомним, сейчас обсуждается вопрос, в каком формате проводить выборы главы региона – трехдневном, как было на выборах в Госдуму в 2021 году, или классическом однодневном. Ранее Елена Клименко, отвечая на вопрос «Нового Дня», говорила, что многие избиратели считают многодневное голосование более удобным. Независимые наблюдатели, напротив, недовольны этим форматом. По мнению эксперта Александра Грезева, трехдневное голосование затрудняет общественное наблюдение и создает поле для различных манипуляций и применения админресурса.

Многодневное голосование в России впервые применили летом 2020 года для плебисцита по поправкам в Конституцию РФ. Тогда этот формат объяснили необходимой мерой во время пандемии Covid-19, чтобы рассредоточить потоки избирателей на участках.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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