Сотрудники избиркомов не получат выгоды от многодневных выборов

Избирком Свердловской области до конца июня примет решение о том, сколько дней будут длиться выборы губернатора. Председатель комиссии Елена Клименко на недавней пресс-конференции намекнула, что многие избиратели считают многодневное голосование более удобным, а избирком в принципе готов к такому формату работы. «Новый День» поинтересовался у экспертов, во сколько обойдется многодневная мобилизация членов УИК и ТИК.

Всего на подготовку и проведение выборов губернатора Свердловской области в сентябре заложено 390,2 миллиона рублей. Из этой суммы почти 75 миллионов составят расходы на областной избирком (в том числе 27 миллионов на дополнительную оплату труда членов комиссии) и 315,2 миллионов рублей – финансирование территориальных и участковых комиссий. По словам Елены Клименко, в регионе работают порядка 25 тысяч членов УИК. Средняя оплата труда одного члена комиссии – 40 рублей в час. Соответственно, 12-часовой рабочий день (если брать день голосования) всех УИК обходится примерно в 12 миллионов рублей. К этой сумме прибавляются траты на надбавки за сверхурочную работу в вечернее время и выходные дни и компенсации. Кроме того, есть повышающий коэффициент оплаты труда председателей окружных, территориальных и участковых комиссий.

Но в целом многодневный формат мало влияет на финансирование выборов. В случае продления сроков голосования никаких дополнительных выплат не предусмотрено, рассказал собеседник «Нового Дня» в областном правительстве. То есть члены комиссии будут работать больше, но получат ту плату, что уже утверждена в смете.

О том, что бюджет выборов не сильно зависит от сроков голосования, говорит и уральский эксперт Александр Грезев. «Формально члены комиссии работают не один день. На местных выборах есть досрочное голосование, могут быть какие-то дежурства, дополнительные часы работы. Даже если они и оплачиваются отдельно, это не сильно влияет на общий заработок члена комиссии. По опыту прошлогодних выборов можно сказать, что из-за трех дней голосования члены комиссии не получали трехкратное увеличение оплаты труда», – отметил он. В то же время, многодневные выборы – удобный формат для власти, считает Александр Грезев. Трехдневное голосование затрудняет общественное наблюдение и создает поле для различных манипуляций и применения админресурса.

Добавим, что в 2021 году свердловский избирком потратил на проведение выборов в Госдуму и региональное заксобрание 363,5 миллиона рублей. Хотя изначально на организацию кампании закладывалось 310 миллионов рублей. В августе – за три недели до голосования – избирком резко увеличил смету на 47% на «непредвиденные расходы», но в итоге потратил меньше, а «сэкономленные» 92 миллиона рублей вернулись в областной бюджет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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