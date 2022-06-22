Все об «Иннопроме-2022»: кто приедет, о чем будут говорить, чем будут развлекать гостей

До «Иннопрома», который называют главной промышленной выставкой России, осталось всего две недели. В Екатеринбург приедут делегации из Казахстана, Ирана, Армении, Алжира и других стран. О чем будут говорить на сессиях выставки и чем гостей хотят развлекать за ее пределами – в обзоре «Нового Дня».

Основная тема выставки

Ожидаемо темами «Иннопрома-2022» будут работа промышленности и бизнеса в условиях санкций, импортозамещение, поиски новых способов логистики, переход на российский софт и так далее. Главная стратегическая сессия, которая состоится в день открытия, называется «Промышленный переход: опыт лидеров». Ожидается, что спикерами станут председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, а также руководители крупных промышленных предприятий. Им предстоит обсудить, как изменилась в 2022 году специализация России и ее основных торгово-экономических партнеров, к чему привел слом глобальных производственных цепочек.

Кто приедет

Страной-партнером «Иннопрома» в 2022 году стал Казахстан. В третьем павильоне будет представлена большая экспозиция страны. Свое участие в выставке подтвердили более 100 казахских предприятий.

Кроме Казахстана, на «Иннопром» приедут представители 20 стран. Это Армения, Алжир, Иран, Беларусь, Узбекистан, Китай и другие – всего более 30 делегаций. Также будут стенды и предприятия из 60 регионов России. Во всех павильонах выставят 600 экспонентов. Как накануне сообщал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, все площади выставочного центра забронированы.

Спикерами будут (кроме названных выше) министр промышленности Республики Беларусь Петр Пархомчик, Министр по промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии Артак Камалян, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, заместитель министра экономики Республики Армения Нарек Терян, представители разных министерств РФ, а также торговые представители других стран.

Что в деловой программе

Помимо пленарных сессий и узкоотраслевых мероприятий, в деловой программе «Иннопрома» в этом году заявлено несколько международных форумов. Одним из главных, конечно, станет форум «Промышленный диалог Россия – Казахстан». По официальным данным, товарооборот между странами в 2021 году вырос на 30%. Участники обсудят перспективы углубления торгово-экономических отношений, поделятся примерами успешного партнерства и расскажут о новых возможностях. На форуме выступят первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр, министр промышленности России Денис Мантуров, а также руководители крупнейших компаний обеих стран.

Еще один международный форум – «Россия – Армения – Иран: новые возможности торгово-экономического сотрудничества». Ожидается, что в нем примут участие торгпред России в Армении Анна Донченко, замминистра экономики Армении Нарек Терян, торгпред России в Иране Рустам Жиганшин, замминистра промышленности Ирана Алиреза Пейманпак и многие другие. Спикеры обсудят варианты трехсторонних деловых отношений в новых условиях.

Также в деловой программе «Иннопрома» обозначены форум «Россия – Арабский мир» и бизнес-диалог «Россия – Турция». Но участники и спикеры еще не названы.

Множество мероприятий деловой программы посвящено импортозамещению: в станкостроении, медтехнике, транспорте, цифровизации. Ждут директоров и представителей крупнейших российских предприятий (КамАЗ, АвтоВАЗ, «Еврохим», «Шнейдер Электрик», «Газпромнефть», «Сибур», Тяжмаш и так далее). Несколько сессий посвящены переходу на российский софт, а также созданию российских экосистем. Спикерами здесь будут представители «СКБ-Контура», «1С», «Лаборатории Касперского», Сбербанка, Росатома и прочих ведущих компаний.

Стенд Свердловской области

Известно, что на стенде Свердловской области промышленные предприятия представят разработки на тему импортозамещения, но подробностей пока нет. В рамках деловой программы на стенде пройдет круглый стол «Развитие электротранспорта и инфраструктуры электрозарядных станций для электротранспорта на Урале», панельная дискуссия «Интеллектуальный потенциал университетов для развития российской промышленности», филиал Акселератора УрФУ и другие мероприятия.

Также накануне глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что на стенде Свердловской области пройдет дискуссия, посвященная развитию проекта наземного метро (городской электрички). Власти надеются на «Иннопроме» привлечь к этой теме внимание федеральных министров и заручиться поддержкой, получить финансирование.

Культурная программа

В отличие от прошлых лет, специальной культурной программы на время «Иннопрома» в Екатеринбурге не будет, за исключением фестиваля уральской кухни, который проходит сейчас в ресторанах и барах города.

Остальные мероприятия, которые предлагается посетить гостям, – концерты и спектакли из «общей» афиши. Например, в афишу культурной программы «Иннопрома» почему-то включен фестиваль Ural Music Night, который пройдет 24 июня (старт выставки – 4 июля), концерт Бутусова 24 июня. Также гостям предлагают посетить фестиваль «Безумные дни» (1-3 июля), предпоказ спектакля в театре драмы «Ночь нежна» (2 июля) и выставки в «Эрмитаж-Урале», музее ИЗО и других. Для желающих могут организовать авторские автомобильные и пешие экскурсии по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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