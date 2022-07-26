Грандиозные планы, отношения с преемниками и нежелание уходить: чем запомнился сенатор Россель

На этой неделе стало известно, что после губернаторских выборов патриарх уральской политики Эдуард Россель покинет Совет Федерации: Евгений Куйвашев не включил его в список своих кандидатов на эту должность, но предложил стать советником. В должности сенатора Россель проработал почти 13 лет. «Новый День» вспомнил, чем запомнился первый губернатор на этом посту.

Как уже сообщало наше агентство, в декабре 2009 года депутаты ЗССО почти единогласно одобрили кандидатуру Росселя на пост сенатора. Спикер Николай Воронин позднее пояснил, что вопрос утверждения Росселя был чисто техническим, ведь это кандидат, выдвинутый губернатором Александром Мишариным. Поэтому Эдуарда Эргартовича даже не стали вызывать на совместное заседание палат. «Не стали отвлекать», – сказал председатель облдумы.

А вот некоторые антикризисные идеи Росселя не сработали. Например, в последний год своего губернаторства он учил: «Не пьянствуй, копай огород. Мы бесплатно даем по 5 поросят. Возьми их бесплатно, воспитай, вырасти – потом 3 сдай, а 2 себе оставь. Это больше 100 килограмм мяса, за всю зиму не съешь». Но оказалось, что граждане решили по-своему: взятых на откорм поросят они не возвращали государству, а сами продавали на рынках.

Не слишком радостно обстояли дела и с любимыми Росселем дикоросами. Напомним, он неоднократно высказывался в том ключе, что сбор ягод и грибов поможет уральцам не только пережить годы экономического кризиса, обеспечить себе очень достойный уровень доходов, но и даже купить автомобиль на вырученные деньги. Однако уже летом 2010 года из-за засухи сельчане остались без этого заработка.

Тем не менее, сенатор не терял бодрости. В 2012 году он заявил, что не исключает, что будет баллотироваться на пост главы Свердловской области, если принцип назначения губернаторов отменят и вернут прямые выборы. «Посмотрим. Мне в этом году будет 75 лет, но я чувствую себя замечательно. Кроме того, я не перестаю самосовершенствоваться. Я каждый день делаю зарядку по часу, за два года выучил немецкий язык», – похвастался сенатор.

После ухода Александра Мишарина Россель заявил, что на посту сенатора у него еще много работы, и он рассчитывает получить переназначение от нового главы области. «Я избран на 4 года, срок заканчивается 16 декабря 2013 года, и если я буду назначен повторно, то на пять лет, – рассказал он журналистам. – Я по-прежнему занимаюсь медицинским кластером. Есть, чем заниматься и дальше. Я решаю много вопросов».

О самом Мишарине Россель в 2014 году отозвался так: «После вступления Мишарина в должность я предложил ему поговорить о делах области. Он согласился. Зашел в кабинет, не снял пальто и не стал садиться. Я спросил, когда он найдет время послушать обо всех наших наработках. И получил удивительный ответ: «Мне ничего не надо, я все знаю». Новый губернатор повернулся и ушел...» – рассказывал Россель.

А вот в адрес Куйвашева Эдуард Россель буквально рассыпался комплиментами. «Слава богу, что пришел человек вменяемый, желающий что-то сделать для области. Я предлагал построить 56 современнейших комплексов по разведению крупного рогатого скота. Куйвашев утвердил программу на 80 таких комплексов. А возьмите международную деятельность. Иностранные инвестиции снова начали расти», – заявил сенатор. Также Россель отметил заслуги Куйвашева в развитии выставки «Иннопром» и поддержке ФК «Урал».

Добавим, после ухода с поста губернатора Росселю явно не хватало регулярного общения с прессой. Поэтому в январе 2014 года он дал большую пресс-конференцию, в ходе которой дал новому губернатору Евгению Куйвашеву несколько советов. Россель был уверен, что частный бизнес решает насущные социально-экономические задачи, а власть за это предоставляет налоговые преференции. Свердловскую область Россель тогда сравнил со сжатой пружиной – словно что-то ее держит и не дает распрямиться. Среднему Уралу нужен рывок, заявил тогда первый губернатор. Например, региону нужна четкая стратегия и программа развития внутреннего рынка. Он даже объяснил «на пальцах», как ее реализовать. «Мы себя не кормим, мы себя не одеваем, мы себя не обуваем, мы себя не лечим, – долго перечислял Россель. – Значит, все это должно появиться. К примеру, есть желание реанимировать умерший бренд «Уралобувь»? Хорошо – выделяйте землю, стройте новую фабрику, но главное – приглашайте итальянцев и открывайте совместное производство. То же и с мебелью – кругом лес, а мебельного производства на Среднем Урале нет».

Перед губернаторскими выборами 2017 года Россель активно поддержал Куйвашева. За несколько дней до голосования он заявил журналистам: «Вам повезло родиться в самой надежной и перспективной области, никогда не покидайте ее! Уехать из такой области – это глупость!» Он также выразил надежду, что президент Владимир Путин пойдет на следующий срок. «Он родился 7 октября, а я 8, он тоже Весы, очень спокойный, уравновешенный человек. Евгений Владимирович (Куйвашев) тоже уравновешенный, воспитанный человек», – похвалил Россель.

Уже 18 сентября 2017 года Евгений Куйвашев продлил сенаторские полномочия Росселя. Тогда источники РИА «Новый День» сообщали, что Эдуард Россель, несмотря на бодрый вид, к 80 годам все-таки устал от политики и хотел бы в обозримом будущем завершить свою рекордно долгую карьеру. Эксперты предполагали, что до конца пятилетнего срока полномочий Эдуард Россель не досидит. После его ухода на заслуженный отдых, предсказывали политологи, его преемником станет «фронтовичка» Жанна Рябцева. Однако этого не случилось.

В 2022 году 84-летний Россель стал активным ведущим телеграм-канала. В апреле он написал: «В ответ «доброжелателям» из самых различных СМИ Свердловской области хочу ответить сразу всем, прямо и один раз. Да, я держусь за кресло сенатора! Да, я рассчитываю продолжать работать парламентарием! – написал Россель в своём телеграм-канале. – Но не потому, что мне нужно тёплое место, деньги, связи, нет! За свою долгую жизнь я все уже заработал, объездил весь мир, мог бы стать богатейшим человеком».

Также Россель активно поддержал спецоперацию на Украине и резко высказался в адрес США и Британии: «Все страны, кроме Великобритании и ее экзоскелета США, (особенно если страны неанглоязычные) являются разменной монетой в борьбе с Россией и Китаем, подобно Украине. Великобритания не зря вышла из Евросоюза. Теперь и ЕС безжалостно брошен в топку ВЕЛИКОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ для установления НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА. Байден заявил, что США должны будут возглавить этот новый порядок, а Великобритания, как всегда, останется серым кардиналом».

Когда екатеринбуржцев раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев, Россель ответил ему одним из первых: «Да, мы – непростые ребята! Наша особая, пронизанная магнитной рудой земля рождает все неординарное, яркое, необычное, шокирующее, например, Свердловский рок-клуб, ставший глотком свежего воздуха, рупором новой России! Мы, если хотите, Уральские горцы, и злить и обижать нас, особенно беспочвенно, не надо!»

Несмотря на активную позицию, в новый список кандидатов в сенаторы Евгения Куйвашева Россель не попал. 26 июля стало известно, что губернатор намерен сделать своего предшественника советником. «Эдуард Россель – человек-легенда, пример для каждого уральского политика и чиновника, пример лично для меня. Именно при нем Свердловская область стала ведущим регионом страны, стала известна как свободный край сильных людей. Уверен, что Эдуард Эргартович еще много лет будет работать на благо области. Я предложил ему стать моим советником и возглавить наблюдательный совет туристического кластера «Гора Белая», – рассказал губернатор.





Екатеринбург, Елена Владимирова

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