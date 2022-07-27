С 27 июля свердловчане могут выбрать участок для голосования на выборах губернатора

С 27 июля по 7 сентября в Свердловской области можно подать заявление о голосовании 11 сентября по месту нахождения, а не регистрации.

В региональном избиркоме уточнили, что это касается только голосования за кандидатов в губернаторы, и поменять избирательный участок можно только в пределах Свердловской области. На выборы местных депутатов технология «Мобильный избиратель» распространяться не будет.

С 27 июля по 7 сентября подать заявление о смене участка можно на сайте госуслуг, лично – в любом из 124 офисов МФЦ, в территориальной избирательной комиссии. С 31 августа по 7 сентября 2022 года включительно подать заявление можно будет непосредственно в участковую избирательную комиссию.

Как уже сообщал «Новый День», дистанционного электронного голосования на выборах свердловского губернатора не будет. Об этом ранее заявила глава избиркома Свердловской области Елена Клименко. По ее словам, регион технически готов к ДЭГ. Но в текущему году, когда в области пройдут еще 50 муниципальных кампаний, ИКСО решила не рисковать.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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