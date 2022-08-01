Марсианские пейзажи, избитые агитаторы и Ельцин-центр: кандидаты в губернаторы в соцсетях

Накануне выборов кандидаты в губернаторы Свердловской области активизировались не только в реальной жизни, но и в соцсетях. У всех пяти есть страницы «ВКонтакте», некоторые ведут еще и телеграм-каналы. Чем кандидаты делятся с подписчиками – в обзоре «Нового Дня».

Канал единоросса Евгения Куйвашева был создан 15 июня этого года, сейчас у него 12 472 подписчика. Возможность комментировать посты отключена. Стиль у Куйвашева довольно неформальный. Он может, например, выложить видеозапись своей утренней зарядки, а в последнее время начал ежедневно постить уральские пейзажи. Так, сегодня он написал: «Хочу показать одно из самых необычных мест нашей области, уральский «Марс» (Богдановичский район, – прим. ред.). Это месторождение огнеупорных глин, а выглядит как космический пейзаж. Только прошу, когда поедете на экскурсию, не купайтесь в этой воде – это опасно для здоровья». Также Куйвашев достаточно много пишет о своей работе и поездках по области. Также он регулярно поздравляет подписчиков с национальными и профессиональными праздниками. Кроме телеграм-канала Евгений Куйвашев ведет страницу «ВКонтакте», содержание постов дублируется. Здесь у него 35 тысяч подписчиков.

Его соперник из КПРФ, Александр Ивачев, очень много пишет о преследованиях, которым, с его слов, подвергаются свердловские коммунисты. В последние дни его страница «ВКонтакте» (3118 подписчиков) напоминает криминальные сводки. Например, сегодня он написал: «Вчера на комсомольцев, клеивших плакаты кандидата в губернаторы от КПРФ, было совершено нападение. Бандиты в масках сначала угрожали, а потом избили агитаторов. Одному из ребят сломали 4 и 5 кость черепа. Просто прыгали на голове. В результате скорая госпитализировала нашего товарища в больницу №36, где у него были выявлены переломы, сотрясение мозга и амнезия». Также Ивачев рассказывает о своей депутатской работе, а время от времени постит семейные фото с отдыха. Недавно он через соцсети вступил в заочную полемику с Евгением Куйвашевым насчет Ельцин-центра.

У эсера Андрея Кузнецова «ВКонтакте» пока только 146 подписчиков. Депутат Госдумы рассказывает о событиях в партии, а также выкладывает видеозаписи своих выступлений в думе. Правда, 30 июля он покаялся: «Дорогие друзья, почти ровно три месяца прошло с последней моей записи на моей страничке ВК. Многие спрашивают: почему информация не обновляется? Каюсь, с учетом происходящих событий, непозволительно не придавал значения своим соцсетям. Но, видит Бог, не из-за того, что нечего рассказывать, а как раз наоборот – из-за жесточайшего событийного цейтнота». Сегодня Кузнецов опубликовал большой пост о Ельцине и центре его имени. Он считает, что музей стоит оставить, но сделать его более объективным.

Кандидат от ЛДПР Александр Каптюг пишет краткие сообщения о депутатской работе и ходе избирательной кампании. Также у него довольно много фотографий с семьей и поздравлений с праздниками – например, в июле он поздравил подписчиков с Днем семьи, любви и верности и с Днем ВМФ. У его страницы «ВКонтакте» – 155 подписчиков.

Самый молодой кандидат в губернаторы, депутат Госдумы Александр Демин («Новые люди»), ведет телеграм-канал «ГосДемин» (4763 подписчика). В основном он пишет о проблемах малого и среднего бизнеса, а также рассказывает о своей депутатской работе. Теперь к этому добавились программные заявления, например, такие: «Мы должны сделать Екатеринбург деловой столицей России, а сама Свердловская область могла бы стать пилотным регионом для реализации новых инициатив, таких как федеральный оклад для учителей в размере 75 тысяч рублей». Также у него есть страница «ВКонтакте», содержание которой во многом дублирует телеграм-канал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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