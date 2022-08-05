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Пятница, 5 августа 2022, 10:56 мск

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Председатель избиркома спрогнозировала явку на губернаторских выборах

Председатель избиркома Свердловской области Елена Клименко, отвечая на вопрос РИА «Новый День», сказала, какой явки на губернаторских выборах она ожидает.

«В 2017 году мы имели явку чуть меньше 40%, на федеральных и областных выборах 2021 года – чуть больше 40%. Я не знаю, не могу предполагать, но думаю, что где-то в этих пределах, плюс-минус, мы и будем находиться. Это мое личное мнение. Очень надеюсь, что уже сегодня каждый избиратель имеет возможность определиться, придет он на выборы или нет», – отметила Клименко.

Напомним, 11 сентября в Свердловской области состоятся выборы губернатора, в которых будут участвовать пять кандидатов, также пройдут местные выборы более чем в 50 муниципалитетах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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Метки / Выборы губернатора Свердловской области

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