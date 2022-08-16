Для выборов губернатора напечатают зеленые бюллетени (ФОТО)

В екатеринбургской типографии начали изготавливать бюллетени для выборов губернатора Свердловской области. Они будут двух видов: для обычного голосования и для голосования с использованием КОИБов.

Как сообщили в областном избиркоме, 2 167 200 бюллетеней будут напечатаны с защитной сеткой зеленого цвета и местом для круглой печати участковой комиссии. Такие бланки планируется использовать на большинстве избирательных участков. Кстати, на губернаторских выборах 2017 года в Свердловской области использовались бланки розового цвета. Еще 740 тысяч бюллетеней изготовят со специальной рамкой, чтобы они считывались КОИБами. Круглая синяя печать на таких бланках не ставится. Эти бюллетени направят в 382 участка, где будут стоять автоматические комплексы.

Текст на двух видах бюллетеней идентичен. Это пять фамилий зарегистрированных кандидатов, расположенные в алфавитном порядке, а также сведениях о них.

Всего в Свердловской области для губернаторских выборов изготовят более 2,9 миллиона бюллетеней, что составляет 88% от числа избирателей в регионе. Расчетная масса бюллетеней составляет порядка 14 тонн – без учета транспортной упаковки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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